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23 января 2020, четверг, 20:41 83
Судебная власть 2020-01-23T20:54:20+02:00
Українські Новини
Депутат Рады Яценко проиграл суд "киборгу", и обязан выплатить моральную компенсацию за оскорбление

Депутат Рады Яценко проиграл суд "киборгу", и обязан выплатить моральную компенсацию за оскорбление

Елизавета Кесельман
Антон Яценко, Киборг, ветеран АТО, Суд над депутатом
Антон Яценко.Фото:facebook.com/YatsenkoAntonVolodymyrovych
Антон Яценко.Фото:facebook.com/YatsenkoAntonVolodymyrovych

Известный своей скандальной репутацией и проявлением сексизма, народный депутат Антон Яценко проиграл суд украинскому ветерану АТО, "киборгу" Олегу Гервасу, и обязан выплатить компенсацию за моральный ущерб. Об этом этом написал в Facebook бывший заместитель министра временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Павел Тука.

"Печерский суд вынес решение по иску киборга Олега Герваса против нардепа Яценко о защите чести и достоинства.!", – написал Тука.

Скриншот:facebook.com/profile.phpСкриншот:facebook.com/profile.php

Экс-нардеп также добавил, что эпопея тянулась почти полтора года.

 

Дело рассматривал судья Роман Новак. На заседании не присутствовал ни сам Яценко, ни его адвокат, передает hromadske.

В комментарии ведомству депутат рассказал, что имел много работы, поэтому не смог посетить заседание.

Он также уточнил, что намерен обжаловать это решение и, при необходимости, "дойдет до Верховного суда". На подачу апелляции у него есть 30 дней.

Как сообщали Українські Новини, депутат Верховной Рады Антон Яценко заплатил депутатам от фракции "Слуга народа" по 30 тысяч долларов за саботаж антикоррупционного законопроекта, который угрожал его бизнесу.

Также одиозный депутат Кива пожаловался, что ударивший его АТОшник угрожал ему напротяжении полугода в Facebook.

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