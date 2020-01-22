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  • Женщины Уманской облрады записали видеообращение о сексизме нардепа Яценко
22 января 2020, среда, 16:26 98
Политика 2020-01-22T16:27:38+02:00
Українські Новини
Женщины Уманской облрады записали видеообращение о сексизме нардепа Яценко

Женщины Уманской облрады записали видеообращение о сексизме нардепа Яценко

Елизавета Кесельман
Сексизм, Гендерная политика, Гендерное неравенство, Умань, Облрада, Антон Яценко

Работницы Уманского городского совета коллективно записали видеообращение в Верховную Раду, заявив о сексизме со стороны народного депутата Антона Яценко, в котором также показали скриншоты с оскорблениями и обвинениями чиновника в интимных связях с руководством в адрес сотрудниц. Инициатором обращения стала секретарь Уманского городского совета Людмила Кирилюк.

"Мы, женщины, работающие в органах местного самоуправления, считаем недостойным поведение народного депутата Антона Яценко. В своих карманных интернет-ресурсах он распространяет лживую информацию о женщинах-сотрудников городского совета. Это прямое давление, в том числе по половому признаку", - говорится в их обращении.

Работницы Уманского горсовета обратились в комитет по вопросам депутатской этики Рады с просьбой разобраться в деле. Там считают действия Яценко попыткой давления на органы местного самоуправления накануне местных выборов.

Отмечается, что это не единичный случай проявления сексизма со стороны чиновника. Некоторые пользователи поддержали коллег, записавших обращение в Facebook, заявив, что переживали подобные ситуации с нардепом.

Скриншот: facebook.com/reshitko.yuliaКомментарии пользователей. Скриншот: facebook.com/reshitko.yulia

Скриншот: facebook.com/reshitko.yuliaСкриншот: facebook.com/reshitko.yulia

Скриншот: facebook.com/reshitko.yuliaСкриншот: facebook.com/reshitko.yulia

Как сообщали Українські Новини, ранее депутат облрады Сергей Знаменский указал женщинам на "настоящее" место и возмутился их участием в политической жизни.

Также уполномоченный по гендерным вопросам Запорожской области  Владислав Марченко назвал женщин в коротких юбках проститутками.

Кроме того, депутат Верховной Рады Антон Яценко заплатил депутатам от фракции "Слуга народа" по 30 тысяч долларов за саботаж антикоррупционного законопроекта, который угрожал его бизнесу

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