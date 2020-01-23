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23 січня 2020, четвер, 19:08 4
Економіка 2020-01-23T19:27:29+02:00
Українські Новини
Платіжну інфраструктуру України НБУ хоче перевести на міжнародний стандарт ISO 20022

Платіжну інфраструктуру України НБУ хоче перевести на міжнародний стандарт ISO 20022

Ярина Вацяк
НБУ, ISO, SWIFT, ISO 20022

Національний банк розробляє проект з переходу платіжної інфраструктури України на міжнародний стандарт ISO 20022.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Наголошується, що метою стандарту є модернізація фінансової інфраструктури України, поліпшення конкурентоздатності та її інтеграція зі світовими ринками.

Проект реалізується в партнерстві з компанією SWIFT за підтримки проекту "Трансформація фінансового сектору" (USAID) та Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Серед головних переваг використання міжнародного стандарту ISO 20022: гармонізація українського платіжного простору зі світовим; включення нових гравців платіжного ринку та платіжних інструментів відповідно до другої платіжної директиви ЄС (PSD2); розширення функціонального наповнення існуючих платіжних інструментів на користь банків та їх клієнтів; реалізація нових автоматизованих процесів, які покривають повний життєвий цикл платежів.

Також важливими перевагами використання зазначеного стандарту є підвищення рівня обслуговування, ефективності та прозорості платежів, розширення реквізитів платежів додатковою інформацією, а також посилення захисту інформації.

Планується, що впровадження стандарту ISO 20022 в Систему електронних платежів (СЕП) НБУ відбудеться до кінця 2021 року.

У майбутньому це дозволить спростити взаємодію між українською та міжнародними платіжними системами завдяки використанню зрозумілих і загальноприйнятих світових стандартів.

В середньостроковій перспективі в рамках переходу СЕП на стандарт ISO 20022 планується також впровадження миттєвих платежів в систему.

Крім того, в рамках проекту НБУ розробляє моделі стандарту ISO 20022 для використання платіжної інфраструктури України, а саме в таких напрямках: кредитний переказ - переказ за ініціативою платника; дебетовий переказ - переказ з ініціативи одержувача грошових коштів; особливі випадки і розслідування - уточнення реквізитів, неможливість виконання платіжної інструкції, розслідування платежу тощо.

Як повідомляли Українські Новини, всі розрахунки клієнтів банків остаточно перевели на формат IBAN.

Крім того, 3 січня починають діяти нові рахунки для сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) за стандартом IBAN. З цієї дати сплачені суми за старими рахунками за стандартом IBAN будуть повертатися платникам, як нез'ясовані надходження.

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