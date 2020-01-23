Платіжну інфраструктуру України НБУ хоче перевести на міжнародний стандарт ISO 20022

Національний банк розробляє проект з переходу платіжної інфраструктури України на міжнародний стандарт ISO 20022.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Наголошується, що метою стандарту є модернізація фінансової інфраструктури України, поліпшення конкурентоздатності та її інтеграція зі світовими ринками.

Проект реалізується в партнерстві з компанією SWIFT за підтримки проекту "Трансформація фінансового сектору" (USAID) та Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Серед головних переваг використання міжнародного стандарту ISO 20022: гармонізація українського платіжного простору зі світовим; включення нових гравців платіжного ринку та платіжних інструментів відповідно до другої платіжної директиви ЄС (PSD2); розширення функціонального наповнення існуючих платіжних інструментів на користь банків та їх клієнтів; реалізація нових автоматизованих процесів, які покривають повний життєвий цикл платежів.

Також важливими перевагами використання зазначеного стандарту є підвищення рівня обслуговування, ефективності та прозорості платежів, розширення реквізитів платежів додатковою інформацією, а також посилення захисту інформації.

Планується, що впровадження стандарту ISO 20022 в Систему електронних платежів (СЕП) НБУ відбудеться до кінця 2021 року.

У майбутньому це дозволить спростити взаємодію між українською та міжнародними платіжними системами завдяки використанню зрозумілих і загальноприйнятих світових стандартів.

В середньостроковій перспективі в рамках переходу СЕП на стандарт ISO 20022 планується також впровадження миттєвих платежів в систему.

Крім того, в рамках проекту НБУ розробляє моделі стандарту ISO 20022 для використання платіжної інфраструктури України, а саме в таких напрямках: кредитний переказ - переказ за ініціативою платника; дебетовий переказ - переказ з ініціативи одержувача грошових коштів; особливі випадки і розслідування - уточнення реквізитів, неможливість виконання платіжної інструкції, розслідування платежу тощо.

Як повідомляли Українські Новини, всі розрахунки клієнтів банків остаточно перевели на формат IBAN.

Крім того, 3 січня починають діяти нові рахунки для сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) за стандартом IBAN. З цієї дати сплачені суми за старими рахунками за стандартом IBAN будуть повертатися платникам, як нез'ясовані надходження.