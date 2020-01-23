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23 января 2020, четверг, 18:56 25
Транспорт 2020-01-23T18:58:04+02:00
Українські Новини
"Укрзализныця" не знает содержания меморандума с немецкой Deutsche Bahn

"Укрзализныця" не знает содержания меморандума с немецкой Deutsche Bahn

Павел Твердохлиб
Укрзализныця, Deutsche Bahn
Укрзализниця. Фото: Facebook/Євген Кравцов
Укрзализниця. Фото: Facebook/Євген Кравцов

Акционерное общество (АО) "Укрзализныця" не владеет в достаточной мере информацией о меморандуме о взаимопонимании между Министерством инфраструктуры и железнодорожной компанией Deutsche Bahn (Германия), для его оценки.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци", передают Українськi Новини.

"Наблюдательному совету АО "Укрзализныця" стало известно о подписании соглашения о намерениях между правительством Украины и железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn о дальнейшем сотрудничестве по развитию "Укрзализныци", - сказано в сообщении.

Подчеркивается, что подписание этого документа является инициативой и прерогативой правительства.

В сообщении указывается, что как только набсовет получит больше информации, этот вопрос будет им рассмотрен.

Как сообщали Українськi Новини, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Кабинет Министров намерен передать "Укрзализныцю" железнодорожной компании Deutsche Bahn.

При этом немецкая компания заявила, что намерена лишь консультировать "Укрзализныцю" по техническим и предпринимательским вопросам.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом "Укрзализныця" увеличила чистую прибыль на 78%, или на 89,9 млн гривен, до 203,9 млн гривен, увеличив доход на 12,8% до 83,4 млрд гривен.

"Укрзализныця" начала свою хозяйственную деятельность 1 декабря 2015 года. В ее состав входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.

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