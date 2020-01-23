"Укрзалізниця" не знає змісту меморандуму з німецькою Deutsche Bahn

Акціонерне товариство (АТ) "Укрзалізниця" не володіє в достатній мірі інформацією про меморандум про взаєморозуміння між Міністерством інфраструктури та залізничною компанією Deutsche Bahn (Німеччина), для його оцінки.

Про це йдеться у повідомленні "Укрзалізниці", передають Українські Новини.

"Наглядовій раді АТ "Укрзалізниця" стало відомо про підписання угоди про наміри між урядом України та залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn про подальшу співпрацю з розвитку "Укрзалізниці", - вказано у повідомленні.

Наголошується, що підписання цього документа є ініціативою та прерогативою уряду.

У повідомленні вказується, що як тільки наглядова рада отримає більше інформації, це питання буде нею розглянуто.

Як повідомляли Українські Новини, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що Кабінет Міністрів має намір передати "Укрзалізницю" залізничній компанії Deutsche Bahn.

При цьому німецька компанія заявила, що має намір лише консультувати "Укрзалізницю" у технічних і підприємницьких питаннях.

У 2018 році в порівнянні з 2017 роком "Укрзалізниця" збільшила чистий прибуток на 78%, або на 89,9 млн гривень, до 203,9 млн гривень, збільшивши дохід на 12,8% до 83,4 млрд гривень.

"Укрзалізниця" розпочала свою господарську діяльність 1 грудня 2015 року. До її складу входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна та Придніпровська залізниці, а також інші підприємства та організації єдиного виробничо-технологічного комплексу, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.