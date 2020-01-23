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23 января 2020, четверг, 18:33 72
Америка 2020-01-23T18:34:04+02:00
Українські Новини
Во Флориде пошел "дождь" из оцепеневших игуан

Во Флориде пошел "дождь" из оцепеневших игуан

Елизавета Кесельман
Америка, Штат Флорида, Иганы, Дождь из игуан

Опасения метеорологов по поводу "дождей" из игуан во Флориде подтвердились. В связи с понижением температурыдо -1 градуса Цельсия, на жителей штата с деревьев начали падать оцепеневшие игуаны. Последствия "дождя" начали публиковать в социальных сетях, передает АВС.

Так, ведомство в своем Twitter показало снятые с воздуха кадры, на которых видно, как огромная стая редких ламантинов пытается согреться в теплых водах залива Нампа.

 

Также жители  в своих публикациях последствий массовых "дождей", просят не оставаться в стороне и предлагают одевать ящериц в теплую одежду, пока температура не вырастет. Некоторые же, наоборот, пишут о том, что игуаны являются вредителями, а потому предлагают есть их, пока есть возможность.

Скриншот: twitter.com/loribaleСкриншот: twitter.com/loribale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Скриншот: twitter.com/EternalEvelynСкриншот: twitter.com/EternalEvelyn

 

Скриншот:/twitter.com/JannyReportsСкриншот:/twitter.com/JannyReports

Как сообщали Українські Новини, ранее восточное побережье Флориды накрыл мощный ураган "Дориан", который вынес на берег пакет кокаина. 

Кроме того, в 2017 в Киевской области обнаружили метровую игуану, которая съела все кабачки одной из жительниц. 

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