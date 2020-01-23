Во Флориде пошел "дождь" из оцепеневших игуан

Опасения метеорологов по поводу "дождей" из игуан во Флориде подтвердились. В связи с понижением температурыдо -1 градуса Цельсия, на жителей штата с деревьев начали падать оцепеневшие игуаны. Последствия "дождя" начали публиковать в социальных сетях, передает АВС.

Так, ведомство в своем Twitter показало снятые с воздуха кадры, на которых видно, как огромная стая редких ламантинов пытается согреться в теплых водах залива Нампа.

Aerial footage shows a huge group of manatees trying to keep warm in Tampa Bay, as Florida sees a drop in temperatures and officials issue wind chill warnings for multiple cities in the state. https://t.co/VMZO3qPMfF pic.twitter.com/r0aXN37nY8 — ABC News (@ABC) 23 января 2020 г.

Также жители в своих публикациях последствий массовых "дождей", просят не оставаться в стороне и предлагают одевать ящериц в теплую одежду, пока температура не вырастет. Некоторые же, наоборот, пишут о том, что игуаны являются вредителями, а потому предлагают есть их, пока есть возможность.

Скриншот: twitter.com/loribale

Скриншот: twitter.com/EternalEvelyn

Yesterday, there was news no one believed...iguanas falling out of the sky due to cold temperatures. Here is a video sent by my friends at Redline Iguana Removal. #iguanas #FloridaWinter pic.twitter.com/8FUy2bVvpR — Elina Shirazi (@elinashirazi) 22 января 2020 г.

Скриншот:/twitter.com/JannyReports

Как сообщали Українські Новини, ранее восточное побережье Флориды накрыл мощный ураган "Дориан", который вынес на берег пакет кокаина.

Кроме того, в 2017 в Киевской области обнаружили метровую игуану, которая съела все кабачки одной из жительниц.