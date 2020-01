Во Флориде пошел "дождь" из оцепеневших игуан

Так, ведомство в своем Twitter показало снятые с воздуха кадры, на которых видно, как огромная стая редких ламантинов пытается согреться в теплых водах залива Нампа.

Aerial footage shows a huge group of manatees trying to keep warm in Tampa Bay, as Florida sees a drop in temperatures and officials issue wind chill warnings for multiple cities in the state. https://t.co/VMZO3qPMfF pic.twitter.com/r0aXN37nY8

Также жители в своих публикациях последствий массовых "дождей", просят не оставаться в стороне и предлагают одевать ящериц в теплую одежду, пока температура не вырастет. Некоторые же, наоборот, пишут о том, что игуаны являются вредителями, а потому предлагают есть их, пока есть возможность.

Скриншот: twitter.com/loribale

Скриншот: twitter.com/EternalEvelyn

Yesterday, there was news no one believed...iguanas falling out of the sky due to cold temperatures. Here is a video sent by my friends at Redline Iguana Removal. #iguanas #FloridaWinter pic.twitter.com/8FUy2bVvpR