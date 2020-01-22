Флориду предупредили о грядущем "дожде"из игуан

В то время, как в Австралии после масштабных лесных пожаров пошли дожди, жителей Флориды также предупредили о возможных дождях, только из игуан. Об это передает российская служба ВВС.

Отмечается, что Метеорологическая служба штата Флорида предупредила жителей о том, что улицы городов могут усыпать застывшие игуаны.

В ночь на среду температура в штате опустилась до рекордно низкого уровня - до -1 градуса по Цельсию.

Игуаны были завезены во Флориду с юга: изначальный ареал обитания этих животных - юг Бразилии, Мексика и Парагвай. Эти ящерицы плохо переносят низкие температуры и впадают в оцепенение, или спячку, при 4,44 градусах Цельсия.

Метеорологи опасаются, что зеленые ящерицы оцепенеют от низкой температуры и начнут падать с деревьев.

"Не думайте, что ящерицы мертвы", - говорится в предупреждении.

Популяция игуан во Флориде необыкновенно разрослась с тех пор, как первых ящериц завезли на территорию штата в качестве домашних питомцев. Экологи считают, что этот инвазивный вид угрожает естественному биологическому разнообразию штата. В начале прошлого года комиссия по сохранению животных и морских видов разрешила жителям штата "гуманно убивать" игуан, найденных на территории частных имений.

Жители штата, впрочем, не слишком озабочены перспективой дождя из впавших в ступор ящериц. В "Твиттере" шутят о том, что в день игуанного дождя лучше не ездить на мотоцикле, и предвкушают смешные газетные истории про столкновения флоридцев с ящерами.

Дожь из игуан для Флориды тоже не новость. В последний раз такое произошло там в 2018 году.

Как сообщали Українські Новини, ранее восточное побережье Флориды накрыл мощный ураган "Дориан", который вынес на берег пакет кокаина.