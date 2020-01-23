На ремонте дороги в Харьковской области "отмыли" 6,5 млн гривен

Офис генерального прокурора сообщил директору предприятия о подозрении в завладении 6,5 млн гривен во время ремонта дороги в Харьковской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, передают Українськi Новини.

Под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области директору одного из обществ с ограниченной ответственностью сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 366 (внесение в официальные документы заведомо ложных сведений) Уголовного кодекса.

По данным следствия, во время ремонта отдельных участков автомобильной дороги "Дергачи - Пятихатки" Дергачевского района Харьковской области указанное лицо, вероятно, злоупотребляя служебным положением, внес в справки о стоимости выполненных работ и акты приема выполненных работ заведомо ложные сведения и завладел бюджетными средствами, полученными в качестве оплаты за объемы и стоимость материалов и работ, которые фактически выполнены не были.

Сумма материального ущерба, вызванная указанными действиями, составляет более 6,5 млн гривен.

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