підписатися на розсилку
24.1 24.5
26.05 27.1
˟
23 січня 2020, четвер, 17:17 10
Суспільство 2020-01-23T20:01:16+02:00
Українські Новини
Через спалах коронавіруса літаки з Китаю будуть зустрічати санітарні команди МОЗ

Через спалах коронавіруса літаки з Китаю будуть зустрічати санітарні команди МОЗ

Елизавета Кесельман
Коронавірус, коронавірус в Китаї, МОЗ, Розповсюдження вірусу
Через вірус літаки з Китаю будуть зустрічати команди МОЗ. Фото: Рixabay
Через вірус літаки з Китаю будуть зустрічати команди МОЗ. Фото: Рixabay

Виконуючий обов'язки голови Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Ігор Кузин заявляє, що у зв'язку зі спалахом коронавіруса в Китаї літаки, що прибувають з цієї країни, будуть зустрічати санітарні команди МОЗ. Про це Янукович сказав на брифінгу, передають Українські Новини.

"Прямого авіасполучення з китайським Уханем в Україні немає, але є з Китаєм. Сьогодні в 13:00 прибув літак з міста Санья і санітарними підрозділами лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я був проведений прийом цього літака... Таким чином, кожен день санітарно-карантинні підрозділи будуть зустрічати спільно з держприкордонслужбою літаки, які мають пряме сполучення з Китаєм", - сказав він.

За його словами, додаткових заходів поки запроваджено не буде. Кузін додав, що інкубаційний період нового коронавіруса становить від 2 до 12 діб.

Також за словами в. о. голови Центру громадського здоров'я, за станом на 23 січня вірусом заражені 633 людини.З них 95 - у критичному стані, 17 осіб загинули від коронавіруса.В грудні у місті Ухань був зареєстрований випадок пневмонії. Пізніше стало відомо, що причиною пневмонії став новий вид коронавіруса.

Як повідомляли Українські Новини, у Китаї новий коронавірус забрав життя вже 17 осіб.

Також повідомлялося про те, що небезпечний коронавірус досяг Росії, пасажирку з Китаю госпіталізували в Хабаровську.

Також Українські Новини показали інфографіку, як поширюється коронавірус.

Більше новин про: Коронавірус коронавірус в Китаї МОЗ Розповсюдження вірусу

У МОЗ скликали брифінг і розповіли, що відомо про ...
Як поширюється коронавірус 2019-nCoV: інфографіка...
В Україні з початку сезону грипу від ускладнень по...
У Запоріжжі спіймали шахрая, який за допомогою вір...
ЄС призупинив імпорт м'яса птиці з України через спалах пташиного грипу у Вінницькій області
Україна почала переговори з Росією про обмін полоненими, - Зеленський
Новини
"Укрзалізниця" і Deutsche Bahn допрацьовують партнерство, яке буде включати операційне управління, - позиція DB 20:24
Давид Арахамія. Скріншот відео Радіо Свобода
Депутати зізналися, що їх поїздку на форум у Давосі спонсорує фонд Пінчука 19:53
Національний цирк передасть всіх тварин в природний еко-парк 19:34
Мінінфраструктури підтвердило, що платить гендиректору "Укрпошти" в 2 рази більше, ніж США своєму Президенту 19:32 Документ
Платіжну інфраструктуру України НБУ хоче перевести на міжнародний стандарт ISO 20022 19:08
більше новин
Комуналка в 2020 буде за новими цінами: як і скільки заплатять українці 07:10
ДБР відмовилося розслідувати фальсифікацію доказів причетності Дугар до вбивства Шеремета 11:26
Лещенко заступився за голову тендерного комітету "Укрзалізниці" - фігуранта розслідування за порушення процедур закупівель, - ЗМІ 10:21
Барщовський намагається через суд визнати банкрутами свої успішні активи, - блогер Наумович 09:45
Чиновники планують купити непотрібні армії бронеавтомобілі за завищеними цінами, - Бутусов 11:41
більше новин
Арсеній Яценюк. Скріншот відео Accidents news
Знаменитій фразі Яценюка "Куля в лоб" сьогодні виповнюється шість років 05:45
ДБР відмовилося розслідувати фальсифікацію доказів причетності Дугар до вбивства Шеремета 11:26
МЗС купив у фізосіб-підприємців чашки та пледи по 1,5 тис. гривень за штуку 15:00
Від 15 до 51 тисяч зарплати плюс 76 тисяч "депутатських": скільки отримали депутати за грудень 16:27 Документ
Зеленський прилетів в Ізраїль, але відмовився брати участь у Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту 10:21
більше новин
"Укрзалізницю" хочемо віддати німцям в управління на 10 років, - Гончарук
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok