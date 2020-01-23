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23 січня 2020, четвер, 16:55 5
Кабмін 2020-01-23T16:56:43+02:00
Українські Новини
Коляда заявила про готовність до поділу Мінветеранів

Коляда заявила про готовність до поділу Мінветеранів

Валерия Драгомирова
Кабмін, Розділення, Мінветеранів, Оксана Коляда (Гаврилюк)
Оксана Коляда (Гаврилюк). Фото: facebook.com/Оксана Коляда
Оксана Коляда (Гаврилюк). Фото: facebook.com/Оксана Коляда

Міністр з питань ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда заявила про готовність до розподілу Міністерства з питань ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

Про це вона повідомила журналістам, передають Українські Новини.

"Зараз ми чекаємо рішення прем'єр-міністра, власне, щодо поділу. Враховуючи заяву Президента, ми готуємося, ми готові до такого процесу, у нас є напрацювання, ми готові їх передати новому главі. Можливо, це навіть буде віце-прем'єр, тому що така розмова була на рівні уряду", - сказала вона.

При цьому Коляда підкреслила, що ідея розділення Міністерства не означає, що її команда не впоралася.

"Я підкреслюю, що це ніяким чином не говорить про те, що наше міністерство і наша команда не впоралися, навпаки у нас вийшло підняти величезний масив, особливо міжсекторальної роботи, і показати, що ця тема - тема реінтеграції - вона варта окремого відомства, а можливо навіть посади віце-прем'єра, який міг би взяти на себе це міжсекторальне співробітництво", - сказала вона.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський вважає за необхідне розділити ряд раніше об'єднаних міністерств, таких як Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерство культури, молоді і спорту.

Раніше міністр Коляда виписала собі премію 80 тис. гривень, матеріальну допомогу - 20 тис. і ще 20 тис. оздоровчих.

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