Коляда заявила про готовність до поділу Мінветеранів

Міністр з питань ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда заявила про готовність до розподілу Міністерства з питань ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

Про це вона повідомила журналістам, передають Українські Новини.



"Зараз ми чекаємо рішення прем'єр-міністра, власне, щодо поділу. Враховуючи заяву Президента, ми готуємося, ми готові до такого процесу, у нас є напрацювання, ми готові їх передати новому главі. Можливо, це навіть буде віце-прем'єр, тому що така розмова була на рівні уряду", - сказала вона.



При цьому Коляда підкреслила, що ідея розділення Міністерства не означає, що її команда не впоралася.



"Я підкреслюю, що це ніяким чином не говорить про те, що наше міністерство і наша команда не впоралися, навпаки у нас вийшло підняти величезний масив, особливо міжсекторальної роботи, і показати, що ця тема - тема реінтеграції - вона варта окремого відомства, а можливо навіть посади віце-прем'єра, який міг би взяти на себе це міжсекторальне співробітництво", - сказала вона.



Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський вважає за необхідне розділити ряд раніше об'єднаних міністерств, таких як Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерство культури, молоді і спорту.



Раніше міністр Коляда виписала собі премію 80 тис. гривень, матеріальну допомогу - 20 тис. і ще 20 тис. оздоровчих.