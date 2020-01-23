Британская полиция удалила украинский трезубец из руководства по противодействию экстремизму

После того, как Великобритания приравняла украинский трезубец к террористической символике, Украина выразила недовольство и потребовала извинений с британской стороны. Сегодня сообщается, что Великобритания сняла трезубец с антиэкстремистского пособия. Об этом передает контртеррористическое подразделение британской полиции и посольство Украины в Великобритании, сообщает ВВС Украина.

Отмечается, что между представителями британского МИД и посольства Украины состоялась встреча, в ходе которой приняли решение убрать украинский трезубец из справочника знаков и символов.

В ведомстве также объясниили, как государственный герб Украины появился в руководстве.

"К сожалению, праворадикальные группы имеют историю неправомерного использования государственной символики как части своей идентичности, это является причиной того, что некоторые национальные флаги и символы появились в нашем документе", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Посольстве Украины в Британии также поприветствовали решение Великобританиии.

Скриншот: twitter/@UkrEmbLondon

Как сообщали Українські Новини, Великобритания жалеет о включении Герба Украины в террористические символы.

Также в 2016 году Кабмин утвердил план популяризации украинской символики.