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23 января 2020, четверг, 16:36 21
Внешняя политика 2020-01-23T16:38:10+02:00
Українські Новини
Британская полиция удалила украинский трезубец из руководства по противодействию экстремизму

Британская полиция удалила украинский трезубец из руководства по противодействию экстремизму

Елизавета Кесельман
Британия, Украина-Британия, Трезубец, антиэкстремистское пособие
Трезубец. Фото: pixabay.com
Трезубец. Фото: pixabay.com

После того, как Великобритания приравняла украинский трезубец к террористической символике, Украина выразила недовольство и потребовала извинений с британской стороны. Сегодня сообщается, что Великобритания сняла трезубец с антиэкстремистского пособия. Об этом передает контртеррористическое подразделение британской полиции и посольство Украины в Великобритании, сообщает ВВС Украина. 

Отмечается, что между представителями британского МИД и посольства Украины состоялась встреча, в ходе которой приняли решение убрать украинский трезубец из справочника знаков и символов.

В ведомстве также объясниили, как государственный герб Украины появился в руководстве.

"К сожалению, праворадикальные группы имеют историю неправомерного использования государственной символики как части своей идентичности, это является причиной того, что некоторые национальные флаги и символы появились в нашем документе", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Посольстве Украины в Британии также поприветствовали решение Великобританиии.

Скриншот: twitter/@UkrEmbLondonСкриншот: twitter/@UkrEmbLondon

Как сообщали Українські Новини, Великобритания жалеет о включении Герба Украины в террористические символы.

Также в 2016 году Кабмин утвердил план популяризации украинской символики.

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