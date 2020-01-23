Труба заявив, що голос на "прослушку" визначила компанія за замовленням Петра Порошенка

Колишній директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба пов'язує результати експертизи нібито його голоси на резонансних плівках з справою проти телеканалу колишнього Президента Петра Порошенка.

Про це він написав на своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Приватна канадська компанія на замовлення телеканалу Петра Порошенка провела експертизу записів нібито моїх розмов, оприлюднених в анонімному телеграм-каналі. Купівля-продаж з можливим ухиленням від податків саме цього каналу розслідується в рамках кримінального провадження ДБР, де Петро Порошенко вперто не приходив на допити", - написав він.

Труба також зазначив, що він не буде стверджувати, що це прослуховування було встановлено за замовленням Порошенко, але саме він є єдиним, хто торгує плівками" у політичному просторі.

Труба зазначив, що суспільство має розуміти ризики гри з незаконним прослуховуванням кабінетів державних керівників.

Як повідомляли Українські Новини, адвокат Порошенко Ігор Головань повідомив, що експерти встановили справжність голосу Труби на записах з прослуховування, які були опубліковані на анонімні телеграм-каналі.