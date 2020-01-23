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23 січня 2020, четвер, 15:20 14
Президент 2020-01-23T17:45:02+02:00
Українські Новини
Труба заявив, що голос на "прослушку" визначила компанія за замовленням Петра Порошенка

Труба заявив, що голос на "прослушку" визначила компанія за замовленням Петра Порошенка

Ольга Фандорина
Роман Труба, Прослуховування

Колишній директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба пов'язує результати експертизи нібито його голоси на резонансних плівках з справою проти телеканалу колишнього Президента Петра Порошенка.

Про це він написав на своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Приватна канадська компанія на замовлення телеканалу Петра Порошенка провела експертизу записів нібито моїх розмов, оприлюднених в анонімному телеграм-каналі. Купівля-продаж з можливим ухиленням від податків саме цього каналу розслідується в рамках кримінального провадження ДБР, де Петро Порошенко вперто не приходив на допити", - написав він.

Труба також зазначив, що він не буде стверджувати, що це прослуховування було встановлено за замовленням Порошенко, але саме він є єдиним, хто торгує плівками" у політичному просторі.

Труба зазначив, що суспільство має розуміти ризики гри з незаконним прослуховуванням кабінетів державних керівників.

Як повідомляли Українські Новини, адвокат Порошенко Ігор Головань повідомив, що експерти встановили справжність голосу Труби на записах з прослуховування, які були опубліковані на анонімні телеграм-каналі.

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