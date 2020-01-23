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23 января 2020, четверг, 15:18 72
Общество 2020-01-23T17:15:02+02:00
Українські Новини
49% ветеранов сталкивались с дискриминацией, - опрос

49% ветеранов сталкивались с дискриминацией, - опрос

Валерия Драгомирова
МОМ, Опрос, Дискриминация, Ветераны
Военный. Фото: Минобороны
Военный. Фото: Минобороны

Согласно опросу, проведенному по заказу представительства Международной организации по миграции (МОМ), в Украине 49% ветеранов сталкивались с дискриминацией.

Об этом свидетельствуют данные опроса, передают Українські Новини.

Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Сталкивались ли вы со случаями предвзятого или несправедливого отношения (дискриминация) по отношению к ветеранам в разных сферах за последние 6 месяцев?".

49% опрошенных ответили, что сталкивались с дискриминацией хотя бы раз в жизни, среди них в транспорте - 31% опрошенных, при получении медицинских услуг - 14%, при регистрации на получение льгот для ветеранов и их семей - 11% и при получении административных услуг в учреждениях социальной защиты - 10%.

Также, 78% опрошенных ветеранов согласились с утверждением, что люди в стране ведут себя так, будто не понимают, что в стране идет вооруженный конфликт, а 32% опрошенных согласились, что чувствуют себя оторванными от основной части общества.

Кроме этого, 55% опрошенных партнеров ветеранов сообщили, что никогда либо почти никогда не обсуждают события, которые произошли на службе ветеранов, а среди наиболее частых проблем и партнеры, и ветераны упомянули злоупотребление алкоголем (27%).

56% опрошенных ветеранов отметили, что не могут обратиться за психосоциальной поддержкой, так как не хотят показывать свои проблемы, при этом 39% респондентов отметили, что такая помощь желательна для всех ветеранов.

Согласно исследованию, 74% ветеранов работали по найму до участия в военных действия на востоке Украины, 6% - были самозанятыми, 4% - частными предпринимателями, 4% - профессиональными военными, 4% - временно безработными.

При этом, после возвращения 29% опрошенных ветеранов, работающих по найму, сообщили, что их рабочее место не сохранилось за ними, а 68% - что их рабочее место сохранилось.

Также, согласно самооценке финансового состояния ветеранов, 36% опрошенных утверждают, что могут себе позволить еду, одежду и обувь, 31% - могут позволить себе еду, одежду, обувь и другие покупки (бытовая техника), 18% - что им хватает только на питание, 6% - что могут себе позволить еду, одежду, обувь и дорогие покупки (машина, квартира), 3% - что экономят даже на питании.

В рамках опроса респондентов также просили описать их отношение к созданию бизнеса.

Так, 39% опрошенных ответили, что не задумывались об этом, 26% - что хотели бы начать собственный бизнес, но у них не хватает средств, 23% - что не хотят создавать собственный бизнес, 9% - что планируют это сделать в ближайшее время и 3% - что уже имеют собственный бизнес.

Опрос проводился компанией Info Sapiens по заказу представительства МОМ в Украине в июле-октябре 2019 года среди 2 530 респондентов, из которых 1780 ветеранов, которые принимали участие в военных действиях на востоке Украины с апреля 2014 года, и 750 членов семей ветеранов, методом личного интервью.

Статистическая погрешность выборки не указана. Опрос финансировался Европейским Союзом.

Как сообщали Українські Новини, Рада предоставила статус добровольцам АТО до закона о суверенитете Донбасса.

Тем временем украинцы стали еще больше хотеть мира при президенте Зеленском.

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