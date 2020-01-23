49% ветеранов сталкивались с дискриминацией, - опрос

Согласно опросу, проведенному по заказу представительства Международной организации по миграции (МОМ), в Украине 49% ветеранов сталкивались с дискриминацией.

Об этом свидетельствуют данные опроса, передают Українські Новини.



Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Сталкивались ли вы со случаями предвзятого или несправедливого отношения (дискриминация) по отношению к ветеранам в разных сферах за последние 6 месяцев?".



49% опрошенных ответили, что сталкивались с дискриминацией хотя бы раз в жизни, среди них в транспорте - 31% опрошенных, при получении медицинских услуг - 14%, при регистрации на получение льгот для ветеранов и их семей - 11% и при получении административных услуг в учреждениях социальной защиты - 10%.



Также, 78% опрошенных ветеранов согласились с утверждением, что люди в стране ведут себя так, будто не понимают, что в стране идет вооруженный конфликт, а 32% опрошенных согласились, что чувствуют себя оторванными от основной части общества.



Кроме этого, 55% опрошенных партнеров ветеранов сообщили, что никогда либо почти никогда не обсуждают события, которые произошли на службе ветеранов, а среди наиболее частых проблем и партнеры, и ветераны упомянули злоупотребление алкоголем (27%).



56% опрошенных ветеранов отметили, что не могут обратиться за психосоциальной поддержкой, так как не хотят показывать свои проблемы, при этом 39% респондентов отметили, что такая помощь желательна для всех ветеранов.



Согласно исследованию, 74% ветеранов работали по найму до участия в военных действия на востоке Украины, 6% - были самозанятыми, 4% - частными предпринимателями, 4% - профессиональными военными, 4% - временно безработными.



При этом, после возвращения 29% опрошенных ветеранов, работающих по найму, сообщили, что их рабочее место не сохранилось за ними, а 68% - что их рабочее место сохранилось.



Также, согласно самооценке финансового состояния ветеранов, 36% опрошенных утверждают, что могут себе позволить еду, одежду и обувь, 31% - могут позволить себе еду, одежду, обувь и другие покупки (бытовая техника), 18% - что им хватает только на питание, 6% - что могут себе позволить еду, одежду, обувь и дорогие покупки (машина, квартира), 3% - что экономят даже на питании.



В рамках опроса респондентов также просили описать их отношение к созданию бизнеса.



Так, 39% опрошенных ответили, что не задумывались об этом, 26% - что хотели бы начать собственный бизнес, но у них не хватает средств, 23% - что не хотят создавать собственный бизнес, 9% - что планируют это сделать в ближайшее время и 3% - что уже имеют собственный бизнес.



Опрос проводился компанией Info Sapiens по заказу представительства МОМ в Украине в июле-октябре 2019 года среди 2 530 респондентов, из которых 1780 ветеранов, которые принимали участие в военных действиях на востоке Украины с апреля 2014 года, и 750 членов семей ветеранов, методом личного интервью.



Статистическая погрешность выборки не указана. Опрос финансировался Европейским Союзом.



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