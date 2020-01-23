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23 января 2020, четверг, 14:11 58
Силовые структуры 2020-01-23T17:15:03+02:00
Українські Новини
СБУ задержала 2 подозреваемых в "продаже" должности начальника колонии за $20 тыс

СБУ задержала 2 подозреваемых в "продаже" должности начальника колонии за $20 тыс

Кира Молчанова
Колония, СБУ, Министерство юстиции, Взятка
Должность начальника колонии пытались
Должность начальника колонии пытались "продать" за 20 тыс. долларов. Фото: пресс-службы СБУ

Служба безопасности Украины задержала 2 подозреваемых в "продаже" должности начальника колонии за 20 тыс. долларов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

Оперативники СБУ установили, что бывший работник системы Государственной уголовно-исполнительной службы вместе с сообщником предлагали потенциальным кандидатам за деньги обеспечить назначение на должности, в том числе начальника колонии, в одной из областей Украины за 20 тыс. долларов.

"Клиентов" на повышение они подыскивали среди действующих руководителей среднего звена пенитенциарной системы.

Фигуранты дела ссылались на связи в Министерстве юстиции.

По информации СБУ, один из подозреваемых действительно имеет близкие связи с одним из должностных лиц Минюста.

Информацию о возможной причастности чиновника к сделке проверяет следствие.

Правоохранители задержали злоумышленников в кафе в центре Киева во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

На данный момент фигурантам дела сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество), ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса.

Продолжаются следственные действия.

Как сообщали Українськi Новини, в киевском следственном изоляторе постоянно нарушаются требования к содержанию заключенных. В камерах нет света, стены покрыты грбком, нет бачков с питьевой водой.

Ранее сообщалось, что новым "смотрящим" в Лукьяновском СИЗО стал Кирилл Островский, который  сбил девочку на пешеходном переходе, протащил ее более 50 метров и попытался скрыться.

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