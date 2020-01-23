В Полтавской области чиновник ГФС попался на взятке 85 тысяч долларов

Служба безопасности Украины задержала заместителя начальника управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Полтавской области по подозрению в получении взятки в размере 85 тыс. долларов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

Оперативники спецслужбы установили, что полковник Налоговой милиции требовал и получил от частного предпринимателя 85 тыс. долларов за возвращение изъятого имущества и непривлечение к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов.

К противоправной деятельности чиновник привлекал своего знакомого.

Правоохранители задержали обоих подозреваемых в центре Полтавы во время получения всей суммы взятки.

Открыто производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса, проводятся следственные действия.

Устанавливаются другие должностные лица Налоговой, возможно причастные к противоправной деятельности.

СБУ задержали чиновника на взятке. Фото: ssu.gov.ua

СБУ задержала чиновника Полтавской области на взятке. Фото: ssu.gov.ua

Как сообщали Українськi Новини, СБУ выявила факт хищения 1,6 млн гривен государственного бюджета руководителями одного из департаментов Одесской областной государственной администрации через коммунальное предприятие облсовета.

Также сотрудники ГБР задержали начальника одного из управлений Государственной фискальной службы по подозрению в получении взятки.