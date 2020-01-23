В Украине рекордно сократилось производство молока

Украина сократила производство молока на 3,7% до 9,69 млн тонн в 2019 году по сравнению с 2018 годом, что является рекордным темпом падения производства за историю.

Об этом говорится в сообщении Ассоциации производителей молока (АПМ) со ссылкой на данный Государственной службы статистики, передают Українськi Новини.

"Все годы независимости украинская молочная отрасль демонстрирует сокращение производства молока. Однако именно в 2019 году впервые зафиксировали такие рекордные темпы падения, когда общий сбор молока "не дотянул" до отметки в 10 млн тонн", - сказано в нем.

Согласно данным АПМ, в связи с сокращением производства украинские переработчики недополучили 377,1 тыс. тонн сырья.

Причинами сокращения являются уменьшение поголовья дойных коров, низкая цена на сырье низких сортов, которые производятся большинством домохозяйств, уменьшение численности трудоспособного населения в сельских местностях, трудовая миграция и рост нежелания содержать скот.

В частности, согласно сообщению, в 2019 году предприятия вырезали коров из-за нерешенного вопроса с введением рынка земли, неполных выплат компенсаций существующих программ государственной поддержки, а также слухов о существенном их сокращение в 2020 году.

В целом, самым масштабным сокращение производства сырьевого молока было в хозяйствах населения, где падение составило 4,6% (339,3 тыс. тонн) до 6,97 млн тонн.

Среди молочно-товарных ферм сокращение производства было меньше - 3,7% до 2,72 млн тонн.

Больше всего структурное падение было в хозяйствах Закарпатья, что в годовом измерении составило 40% (800 тонн), в Черновицкой области - 20% (2,8 тыс. тонн), в Ривненской - 14,3% (10,9 тыс. тонн), Сумской - 14,2% (24,7 тыс. тонн), Донецкой - 12,9% (9,2 тыс. тонн), Луганской - 10,7% (3,3 тыс. тонн), Запорожской - 10,2% (3,8 тыс. тонн), Киевской - 2,5% (5,6 тыс. тонн) и Житомирской - 2,2% (2,5 тыс. тонн).

Как сообщали Українськi Новини, за 9 месяцев Украина нарастила импорт молочки на 50%.

Ранее АПМ прогнозировала повышение цены на молоко в пределах 3%, на сметану и сыры - 7-10% до конца 2019 года.