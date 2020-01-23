Україна за рік опустилася на 6 місць у рейтингу за Індексом корупції Transparency International

Антикорупційна організація Transparency International щорічно публікує рейтинг Індексу сприйняття корупції для 180 країн світу. Україна як і раніше знаходиться в другій частині рейтингу з високим рівнем корупції, і за рік опустилася з 120 місця в 2018 році 6 рядків.

Про це йдеться в доповіді, опублікованому на сайті організації.

Ранжування відбувається за 100 бальною шкалою. Спираючись на експертні оцінки, організація присвоює кожній країні індекс сприйняття корупції - від 0 (максимум корупції) до 100 (корупції немає).

Чим більше балів набрала країна, тим краще її справи у боротьбі з корупцією.

На першому місці знаходяться такі країни західного світу, як Данія і Нова Зеландія: вони заробили по 87 балів. На 30-му місці - Іспанія (62 бали), на 35-му - Ізраїль (60 балів). Панама та Перу - на 101-й позиції рейтингу сприйняття корупції (по 36 балів). Останні місця - 179-е і 180-дісталися Південного Судану і Сомалі (12 і 9 балів відповідно).

Україна опинилася у другій половині рейтингу серед країн з високим рівнем корупції: у неї - 126 місце в списку (30 балів, у минулому році - 32 бали). На цьому рівні сприйняття корупції також виявилися Киргизстан, Джібуті, Азербайджан. Росія посіла 137 місце, набравши 28 балів із 100.

Так званий Індекс сприйняття корупції Transparency складається на основі опитувань експертів та підприємців, які щорічно проводять Всесвітній банк, американські Freedom House і Global Insight, німецький фонд Bertelsmann, британська Economist Intelligence Unit, швейцарський Міжнародний інститут розвитку бізнесу та інші. Ці дослідження аналізують інвестиційні ризики, свободу слова, рівень життя, але так чи інакше зачіпають питання корупції.

Перша частина рейтингу. Фото: transparency.org

Друга частина рейтингу. Фото: transparency.org

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський озвучив умову для своєї відставки.

Тим часом Нацбанк розробив програму боротьби з корупцією на два роки.