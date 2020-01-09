Нацбанк разработал программу борьбы с коррупцией на два года

Национальный банк разработал проект антикоррупционной программы на 2020-2021 годы в то время, как 1 января вступил в силу закон о защите обличителей коррупции.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"Придерживаясь принципов прозрачности и открытости, Национальный банк предлагает для общественного обсуждения проект антикоррупционной программы Национального банка Украины на 2020-2021 годы. Программа предусматривает комплекс мероприятий по предупреждению, выявлению и противодействию коррупции в Национальном банке, обеспечение соблюдения его работниками требований антикоррупционного законодательства, создание дополнительных предохранителей совершению коррупционных правонарушений и правонарушений, связанных с коррупцией", - говорится в нем.

Также она содержит отчет по результатам оценки коррупционных рисков в деятельности Национального банка.

Документ разработан во исполнение требований статьи 19 Закона Украины "О предотвращении коррупции".

Замечания и предложения к проекту принимаются до 22 января 2020 года на электронный адрес: anticor_program@bank.gov.ua.

Как сообщали Українські Новини, у Зеленского назвали 9 шагов для борьбы с коррупцией.

Тем временем, министр экономики Тимофей Милованов собрался бороться с коррупцией с помощью амнистии.