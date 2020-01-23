Правительство никуда не идет, мы не планируем никакие отставки, - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук, который недавно хотел уйти с поста, заявил, что правительство не планирует никакие отставки. Об этом он сказал в ходе выступления на Украинском завтраке в рамках Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария), передают Українські Новини.

"Я не хочу распространять слухи. Правительство никуда не идет, правительство продолжает работать и мы не планируем никакие отставки. Это слухи. Вокруг правительства сейчас происходит много провокаций, манипуляций, сливов, грязной игры, которую позволяют себе группы влияния, которым очень некомфортно работать в стране с честным правительством. Мы будем оставаться настолько долго, насколько будет позволять нам это доверие внутри команды. Сейчас с доверием проблем никаких нет", - сказал премьер-министр.



Премьер отметил, что правительство будет работать вместе с Президентом Владимиром Зеленским, вместе с нынешним парламентом до тех пор, пока к правительству будет доверие.



По словам Гончарука, на данный момент у них "очень крутая, беспрецедентная координация между собой".



При этом премьер не стал прогнозировать что-либо, отметив только, что следующие 5 лет Украина будет очень быстро меняться в правильном направлении.



Как сообщали Українські Новини, 17 января Гончарук подал заявление об отставке.



Позже вечером Президент Владимир Зеленский в ходе разговора с Гончаруком сообщил, что решил дать премьеру и его правительству шанс.