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23 января 2020, четверг, 10:21 61
Политика 2020-01-23T10:22:20+02:00
Українські Новини
Правительство никуда не идет, мы не планируем никакие отставки, - Гончарук

Правительство никуда не идет, мы не планируем никакие отставки, - Гончарук

Валерия Драгомирова
Кабмин, Правительство, отставки, Давос, Алексей Гончарук
Гончарук. Фото: Кабмин
Гончарук. Фото: Кабмин

Премьер-министр Алексей Гончарук, который недавно хотел уйти с поста, заявил, что правительство не планирует никакие отставки. Об этом он сказал в ходе выступления на Украинском завтраке в рамках Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария), передают Українські Новини.

"Я не хочу распространять слухи. Правительство никуда не идет, правительство продолжает работать и мы не планируем никакие отставки. Это слухи. Вокруг правительства сейчас происходит много провокаций, манипуляций, сливов, грязной игры, которую позволяют себе группы влияния, которым очень некомфортно работать в стране с честным правительством. Мы будем оставаться настолько долго, насколько будет позволять нам это доверие внутри команды. Сейчас с доверием проблем никаких нет", - сказал премьер-министр.


Премьер отметил, что правительство будет работать вместе с Президентом Владимиром Зеленским, вместе с нынешним парламентом до тех пор, пока к правительству будет доверие.

По словам Гончарука, на данный момент у них "очень крутая, беспрецедентная координация между собой".

При этом премьер не стал прогнозировать что-либо, отметив только, что следующие 5 лет Украина будет очень быстро меняться в правильном направлении.

Как сообщали Українські Новини, 17 января Гончарук подал заявление об отставке.

Позже вечером Президент Владимир Зеленский в ходе разговора с Гончаруком сообщил, что решил дать премьеру и его правительству шанс.

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