На Донбассе ВСУ снова понесли серьезные потери

Вчера, 22 января, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Во время обстрелов погиб украинский военный. А сегодня, 23 января, был ранен боец ВСУ. Об этом сообщает штаб ООС.

Так, сообщается, что противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность.

Четыре обстрела по нашим позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", два вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Вчера, 22 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб. С начала текущих суток российские оккупационные войска из стрелкового оружия открывали огонь по защитникам Опытного, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". За текущие сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, на Донбассе не прекращались обстрелы и 21 января: у ВСУ серьезные потери.

Тем временем Украина настаивает на четырех участках разведения сил на Донбассе.