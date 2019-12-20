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20 декабря 2019, пятница, 09:01 13
Общество 2019-12-20T09:01:26+02:00
Українські Новини
Украинский спортсмен-тяжелоатлет Алексей Торохтий лишился золотой медали за допинг

Украинский спортсмен-тяжелоатлет Алексей Торохтий лишился золотой медали за допинг

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Алексей Торохтий, Допинг, МОК
Алексей Торохтий. Фото: МОК
Алексей Торохтий. Фото: МОК

Украинский тяжелоатлет Алексей Торохтий был лишен золотой медали, завоеванной на Олимпиаде в 2012 году, из-за положительных результатов анализов на наличие допинга в организме. Соответствующее решение принял Международный олимпийским комитет.

"Алексей Торохтий, 33 года, из Украины, участвовавший в соревнованиях по тяжелой атлетике среди мужчин весом 105 кг на Олимпийских играх в Лондоне 2012 года, в которых он занял 1-е место и был награжден золотой медалью, дисквалифицирован. Повторный анализ образцов Торохтия дал положительный результат. Анализы на запрещенные вещества показали наличие дегидрохлорметилтестостерона", - говорится в заявлении Международного олимпийского комитета.

В связи с указанным фактом, МОК отменил результаты Торохтия, которые он продемонстрировал на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году. Также были аннулированы и другие его спортивные результаты за период с 4 августа 2012 года по 3 августа 2015 года. Спортсмен должен сдать олимпийские медаль, диплом и значок, полученные за первое место.

Торохтий был временно отстранен от соревнований еще в декабре 2018 года по решению Международной федерации тяжелой атлетики. Данная организация дисквалифицировала Торохтия на 2 года - с 18 декабря 2018 года по 17 декабря 2020 года.

Тем временем, всемирное антидопинговое агентство (WADA) официально отстранило Российскую Федерацию от участия в Олимпийских играх 2020.

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