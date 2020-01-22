Возле аэропорта в Ивано-Франковске горит поле

В Ивано-Франковске, в районе аэропорта произошел крупный пожар. Об этом передает ТСН.

По данным спасателей, пожар возник в связи поджога неизвестными сухой травы в микрорайоне Опришивцы, рядом с международным аэропортом Ивано-Франковска.

Очаг возгорания якобы расположен на территории кладбища неподалеку. Из-за сильного ветра огонь быстро движется в сторону улицы Коновальца. Пожарные на месте происшествия предупреждают людей из близлежащих домов о возможности эвакуации – просят вернуться к домам, собрать документы и самые необходимые вещи.

По предварительной информации, огнем охвачены почти 5 га поля. На месте работают три десятка работников ГСЧС, задействовано 10 единиц техники.

Как сообщали Українські Новини,10 сентября в международном аэропорту "Борисполь" вспыхнул масштабный пожар.

Также 20 января, в Днипре произошел пожар в общежитии медицинского колледжа.

Кроме того, в Испании на крыше терминала в аэропорту Аликанте в среду, 15 января, вспыхнул пожар, в результате которого пассажиров эвакуировали, а рейсы не принимали.