В Испании в аэропорту вспыхнул пожар

В Испании на крыше терминала в аэропорту Аликанте в среду, 15 января, вспыхнул пожар, в результате которого пассажиров эвакуировали, а рейсы не принимали, сообщает The Local.

"Был пожар на крыше терминала, и какое-то время никого не пускали внутрь или наружу", - сказал представитель испанского оператора аэропорта Aena.

Пожарные установили контроль над пламенем в течение получаса, но в результате инцидента несколько входящих рейсов были перенаправлены в близлежащие аэропорты, а пассажирам сказали покинуть терминал.

В настоящее время возобновлены рейсы, хотя возможны задержки.

Сообщений о травмах не было, и пока неясно, что стало причиной пожара.

Пассажирам рекомендуется проверить статус своего рейса, что можно сделать онлайн для вылетов и для прибывающих.

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