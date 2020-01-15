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15 января 2020, среда, 21:59 47
Европа 2020-01-15T21:59:40+02:00
Українські Новини
В Испании в аэропорту вспыхнул пожар

В Испании в аэропорту вспыхнул пожар

Ярина Вацяк
Испания, Аликанте, Пожар, пожар в аэропорту

В Испании на крыше терминала в аэропорту Аликанте в среду, 15 января, вспыхнул пожар, в результате которого пассажиров эвакуировали, а рейсы не принимали, сообщает The Local.

"Был пожар на крыше терминала, и какое-то время никого не пускали внутрь или наружу", - сказал представитель испанского оператора аэропорта Aena.

Пожарные установили контроль над пламенем в течение получаса, но в результате инцидента несколько входящих рейсов были перенаправлены в близлежащие аэропорты, а пассажирам сказали покинуть терминал.

В настоящее время возобновлены рейсы, хотя возможны задержки.

Сообщений о травмах не было, и пока неясно, что стало причиной пожара.

Пассажирам рекомендуется проверить статус своего рейса, что можно сделать онлайн для вылетов и для прибывающих.

Как сообщали Українські Ноивни, 10 сентября в международном аэропорту "Борисполь" вспыхнул масштабный пожар.

8 января самолет Боинг 737 регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев украинской авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" потерпел крушение после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни.

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