Сегодня Кабмин опубликует результаты пробной переписи населения

Сегодня, 23 января, Кабмин обнародует результаты пробной переписи населения в части Оболонского района Киева и в Песковской объединенной территориальной общине Бородянского района Киевской области, а также результаты предварительной оценки численности населения Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини.

Отмечается, что также будут разъяснены различия между оценкой численности населения и переписью населения и озвучены возможные объемы затрат на различные варианты переписи населения.

Премьер Дубилет ранее сообщал, что касательно способа переписи населения в 2020 году еще продолжаются дискуссии, но отметил, что, по его мнению, традиционный способ переписи населения проводить не нужно, поскольку это повлечет лишние траты.

Он рассказал, что в некоторых районах Киева была проведена пилотная перепись населения, в процессе которой множество людей не открыли дверь, что показывает неэффективность традиционного способа.

Как сообщали Українськi Новини, в середине декабря 2019 в Украине начался второй этап пробной переписи населения.

Также перепись населения хотят провести в ноябре-декабре 2020 года.