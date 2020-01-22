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22 января 2020, среда, 20:54 17
Политика 2020-01-22T20:54:58+02:00
Українські Новини
Харьков через суд обязал Кабмин утвердить реестр памятников Второй мировой

Харьков через суд обязал Кабмин утвердить реестр памятников Второй мировой

Влада Билоус
Влада Билоус
Вторая мировая война, Памятники, Окружной административный суд Киева, Харьков, Кабмин

Окружной административный суд Киева обязал Кабинет Министров утвердить реестр памятников Второй мировой войны.

Об этом говорится в сообщении на сайте Харьковского городского совета, передают Українськi Новини.

Такое решение суд принял в среду по иску Харьковского городского совета.

"Подача иска против Кабмина обусловлена тем, что, начиная с апреля 2015 года и до настоящего времени, правительство не выполнило требования закона - не утвердило Единый национальный реестр памятников Второй мировой войны", - говорится в сообщении горсовета со ссылкой на слова заместителя директора юридического департамента Константина Прокопьева, который представлял  интересы горсовета в суде.

По его словам, отсутствие этого реестра препятствует осуществлению полномочий, возложенных законом на органы местного самоуправления в сфере переименования улиц, скверов и других объектов топонимики и в сфере увековечения победы над нацизмом, в том числе памяти маршала Георгия Жукова.

Также Прокопьев отметил, что утверждение Единого национального реестра памятников Второй мировой войны необходимо для того, чтобы обеспечить финансирование содержания, охраны и других мер в отношении этих памятников из государственного или местного бюджетов.

Как сообщали Українські Новини, 31 октября в Одессе демонтировали барельеф маршалу Жукову со стены здания областного военкомата в рамках закона о декоммунизации, который КС признал конституционным.

Тем временем депутат Максим Бужанский от партии "Слуга народа" прокомментировал демонтаж памятника Жукову.

2 ноября, во время митинга в Одессе против сноса барельефа маршалу Жукову, активисты, которые вырезали памятник, выкинули цветы и свечи, принесенные одесситами к зданию Приморского военкомата.

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