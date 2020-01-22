Харьков через суд обязал Кабмин утвердить реестр памятников Второй мировой

Окружной административный суд Киева обязал Кабинет Министров утвердить реестр памятников Второй мировой войны.

Об этом говорится в сообщении на сайте Харьковского городского совета, передают Українськi Новини.

Такое решение суд принял в среду по иску Харьковского городского совета.

"Подача иска против Кабмина обусловлена тем, что, начиная с апреля 2015 года и до настоящего времени, правительство не выполнило требования закона - не утвердило Единый национальный реестр памятников Второй мировой войны", - говорится в сообщении горсовета со ссылкой на слова заместителя директора юридического департамента Константина Прокопьева, который представлял интересы горсовета в суде.

По его словам, отсутствие этого реестра препятствует осуществлению полномочий, возложенных законом на органы местного самоуправления в сфере переименования улиц, скверов и других объектов топонимики и в сфере увековечения победы над нацизмом, в том числе памяти маршала Георгия Жукова.

Также Прокопьев отметил, что утверждение Единого национального реестра памятников Второй мировой войны необходимо для того, чтобы обеспечить финансирование содержания, охраны и других мер в отношении этих памятников из государственного или местного бюджетов.

Как сообщали Українські Новини, 31 октября в Одессе демонтировали барельеф маршалу Жукову со стены здания областного военкомата в рамках закона о декоммунизации, который КС признал конституционным.

Тем временем депутат Максим Бужанский от партии "Слуга народа" прокомментировал демонтаж памятника Жукову.

2 ноября, во время митинга в Одессе против сноса барельефа маршалу Жукову, активисты, которые вырезали памятник, выкинули цветы и свечи, принесенные одесситами к зданию Приморского военкомата.