подписаться на рассылку
24.05 24.4
26 27
˟
22 января 2020, среда, 20:53 18
Общество 2020-01-22T20:53:36+02:00
Українські Новини
В резиденции Зеленского убивают редких животных

В резиденции Зеленского убивают редких животных

Ольга Фандорина
убийство животных, Заповедник, Резиденция
Убитые животные. Фото: ecoethics.ru
Убитые животные. Фото: ecoethics.ru

В президентской резиденции возле села Залесье Броварского района Киевской области охотятся на редких животных, несмотря на запрет. Об этом сообщал директор общественной организации Киевский эколого-культурный центр эколог Владимир Борейко на сайте организации.

По его словам, в лесу повсюду валяются туши убитых животных, которые обгладывают собаки.

"10 лет назад президент Виктор Ющенко подписал указ о создании там национального парка, но следующая власть Януковича-Порошенко-Зеленского этот указ не выполнила. И что бы ни писал нам первый заместитель Офиса президента Сергей Трофимов, что, якобы, охоты сейчас там нет, это все ложь. Каждую субботу- воскресенье в районе заповедника в Залесье охотятся несколько десятков охотников", - написал он.

Борейко поведал, что 5 января 2020 года был в Залесье и лично слышал более 40 выстрелов.

"Охотятся с облавных вышек, которых в Залесье около сотни, и с индивидуальных вышек. Охотники стреляют по животным будучи пьяными, поэтому делают много подранков, которые потом погибают. Посмотрите на эти обглоданные бродячими собаками туши диких животных. Здесь не только олени, но и лось, который сейчас занесен в Красную книгу", - рассказал эколог.

Тем временем Одесский зоопарк купил краснокнижное животное за 100 тысяч гривен.

Напомним, во Франции из зоопарка Сен-Мартен-ла-Плену, через сломанные недавними снегопадами ветви деревьев, сбежал один из последних представителей Красных панд.

Больше новостей о: убийство животных Заповедник Резиденция

Смелянский признался, что получил в декабре зарплату более 1 млн гривен
Вижу большой свет впереди: полная речь Зеленского в Давосе
Новости
Харьков через суд обязал Кабмин утвердить реестр памятников Второй мировой 20:54
В резиденции Зеленского убивают редких животных 20:53
Пицца
Ресторан в Австралии испек пиццу длиной в футбольное поле, чтобы собрать средства на борьбу с пожарами 20:40
На Берлинале покажут уникальный фильм Сенцова, над которым он работал в российской тюрьме 20:11
ЕБРР выделит Украине средства на увеличение инвестиций в "зеленую" энергетику 20:08
больше новостей
"Смотрящим" за Лукьяновским СИЗО оказался Кирилл Островский, сбивший девочку на джипе, - СМИ 22:22
Украинского певца, приговоренного к повешению в Малайзии, помиловали и отпустили 15:52
Нардеп Кива в киевском ресторане устроил драку с ветераном АТО 15:10
МИД купил у физлиц-предпринимателей чашки и пледы по 1,5 тыс. гривен за штуку 15:00
Из Киева в Одессу поезд будет ехать 1,5 часа, из Киева в Будапешт - 3 часа, - министр инфраструктуры 23:23
больше новостей
Фонд гарантирования продает активы VAB банка за 200 млн, хотя может получить 8 млрд от экс-владельца 11:29
"Рейдеры" Микитася опять незаконно сменили директора в "Киевметрострое", - журналист 22:49 Документ
Нардеп Кива в киевском ресторане устроил драку с ветераном АТО 15:10
На новой схеме в оборонке могли "отмыть" 32 млн гривен: открыто уголовное дело 15:40
Зеленский зарабатывал меньше подчиненных и не получил тринадцатую зарплату в 2019 10:39 Документ
больше новостей
Украина намерена выпустить еврооблигации на €1 млрд
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok