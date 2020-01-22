У резиденції Зеленського вбивають рідкісних тварин

У президентській резиденції біля села Залісся Броварського району Київської області полюють на рідкісних тварин, незважаючи на заборону. Про це повідомляв директор громадської організації Київський еколого-культурний центр еколог Володимир Борейко на сайті організації.

За його словами, у лісі всюди валяються туші вбитих тварин, які обгризають собаки.

"10 років тому президент Віктор Ющенко підписав указ про створення там національного парку, але наступна влада Януковича-Порошенко-Зеленського цей указ не виконала. І що б не писав нам перший заступник Офісу президента Сергій Трофимов, що, нібито, полювання зараз там немає, це все брехня. Кожну суботу - неділю в районі заповідника в Залісся полюють кілька десятків мисливців", - написав він.

Борейко розповів, що 5 січня 2020 року був у Залісся і особисто чув більше 40 пострілів.

"Полюють з облавных веж, яких в Залісся близько сотні, і з індивідуальних вишок. Мисливці стріляють по тваринам будучи п'яними, тому роблять багато підранків, які потім гинуть. Подивіться на ці обгризені бродячими собаками туші диких тварин. Тут не тільки олені, але і лось, який зараз занесений у Червону книгу", - розповів еколог.

Тим часом Одеський зоопарк купив червонокнижна тварина за 100 тисяч гривень.

Нагадаємо, у Франції із зоопарку Сен-Мартен-ла-Полоні, через зламані недавніми снігопадами гілки дерев, втік один з останніх представників Червоних панд.