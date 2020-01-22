підписатися на розсилку
24.05 24.4
26 27
˟
22 січня 2020, середа, 20:53 5
Суспільство 2020-01-22T22:00:14+02:00
Українські Новини
У резиденції Зеленського вбивають рідкісних тварин

У резиденції Зеленського вбивають рідкісних тварин

Ольга Фандорина
резиденція, вбивство тварин
Вбиті тварини. Фото: ecoethics.ru
Вбиті тварини. Фото: ecoethics.ru

У президентській резиденції біля села Залісся Броварського району Київської області полюють на рідкісних тварин, незважаючи на заборону. Про це повідомляв директор громадської організації Київський еколого-культурний центр еколог Володимир Борейко на сайті організації.

За його словами, у лісі всюди валяються туші вбитих тварин, які обгризають собаки.

"10 років тому президент Віктор Ющенко підписав указ про створення там національного парку, але наступна влада Януковича-Порошенко-Зеленського цей указ не виконала. І що б не писав нам перший заступник Офісу президента Сергій Трофимов, що, нібито, полювання зараз там немає, це все брехня. Кожну суботу - неділю в районі заповідника в Залісся полюють кілька десятків мисливців", - написав він.

Борейко розповів, що 5 січня 2020 року був у Залісся і особисто чув більше 40 пострілів.

"Полюють з облавных веж, яких в Залісся близько сотні, і з індивідуальних вишок. Мисливці стріляють по тваринам будучи п'яними, тому роблять багато підранків, які потім гинуть. Подивіться на ці обгризені бродячими собаками туші диких тварин. Тут не тільки олені, але і лось, який зараз занесений у Червону книгу", - розповів еколог.

Тим часом Одеський зоопарк купив червонокнижна тварина за 100 тисяч гривень.

Нагадаємо, у Франції із зоопарку Сен-Мартен-ла-Полоні, через зламані недавніми снігопадами гілки дерев, втік один з останніх представників Червоних панд.

Більше новин про: резиденція вбивство тварин

Смілянський зізнався, що отримав в грудні зарплату понад 1 млн гривень
Бачу велике світло попереду: повна промова Зеленського в Давосі
Новини
Рябошапка відкрив справу проти Киви через бійку з ветераном АТО 22:26
Бойовики не припиняють обстріли на Донбасі: загинув боєць ЗСУ 21:38
Харків через суд зобов'язав Кабмін затвердити реєстр пам'яток Другої світової 20:58
У резиденції Зеленського вбивають рідкісних тварин 20:53
На Берлінале покажуть унікальний фільм Сенцова, над яким він працював у російській в'язниці 20:11
більше новин
НБУ знову обвалив гривню: офіційний курс на 21 січня 06:00
Смертельний вірус з Китаю здатний передаватися від людини до людини 23:55
Опубліковано повний список учасників Всесвітнього економічного форуму в Давосі 06:25
Обсяг і розмір субсидій у минулому році зменшився 05:37
Хвалені швидкісні евакуатори Кличка вивозять лише по 2 машини на добу, хоча можуть вантажити по 1 авто на хвилину 06:37 Документ
більше новин
ДБР відмовилося розслідувати фальсифікацію доказів причетності Дугар до вбивства Шеремета 11:26
Сім'я Зеленських. Фото: karavan.ua
Зеленський засвітився в магазині іграшок: купив подарунок на 7-річчя сина за 9000 гривень 08:42
Арсеній Яценюк. Скріншот відео Accidents news
Знаменитій фразі Яценюка "Куля в лоб" сьогодні виповнюється шість років 05:45
Арешт активів "Газпрому" в Європі знято на прохання "Нафтогазу" 10:00
В МВС не знають, хто така Тетяна Чорновол, яка хвалиться подарованим їй "Калашниковим" від міністра Авакова 11:11 Документ
більше новин
Україна має намір випустити єврооблігації на €1 млрд
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok