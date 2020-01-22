Боевики не прекращают обстрелы на Донбассе: погиб боец ВСУ

Боевики 4 раза обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) в среду, 22 января, 1 украинский военнослужащий погиб. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, передают Українські Новини. "В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также присутствовала снайперская активность", - сказано в нем. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли украинские позиции 2 раза вблизи Павлополя и Талаковки. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики дважды обстреляли украинские позиции вблизи Майорска и Шумов. В результате обстрелов боевиков 1 военнослужащий Объединенных сил погиб. Как сообщали Українськi Новини, на Донбассе не прекращались обстрелы и 21 января: у ВСУ серьезные потери. Тем временем Украина настаивает на четырех участках разведения сил на Донбассе.