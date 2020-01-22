подписаться на рассылку
24.05 24.4
26 27
˟
22 января 2020, среда, 21:38 37
Силовые структуры 2020-01-22T21:38:11+02:00
Українські Новини
Боевики не прекращают обстрелы на Донбассе: погиб боец ВСУ

Боевики не прекращают обстрелы на Донбассе: погиб боец ВСУ

Анна Рудык
ООС, Ситуация в зоне ООС, смерть военного, война на Донбассе
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Боевики 4 раза обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) в среду, 22 января, 1 украинский военнослужащий погиб.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, передают Українські Новини.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также присутствовала снайперская активность", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли украинские позиции 2 раза вблизи Павлополя и Талаковки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики дважды обстреляли украинские позиции вблизи Майорска и Шумов.

В результате обстрелов боевиков 1 военнослужащий Объединенных сил погиб.

Как сообщали Українськi Новини, на Донбассе не прекращались обстрелы и 21 января: у ВСУ серьезные потери.

Тем временем Украина настаивает на четырех участках разведения сил на Донбассе.

Больше новостей о: ООС Ситуация в зоне ООС смерть военного война на Донбассе

На Донбассе не прекращаются обстрелы: у ВСУ серьез...
11 обстрелов и новые потери ВСУ: как прошли сутки ...
На Донбассе боевики 9 раз открывали огонь, погиб б...
На Донбассе снайпер застрелил 22-летнего украинско...
Смелянский признался, что получил в декабре зарплату более 1 млн гривен
Вижу большой свет впереди: полная речь Зеленского в Давосе
Новости
Рябошапка открыл дело против Кивы из-за драки с ветераном АТО 22:16
Возле аэропорта в Ивано-Франковске горит поле 22:03
В Виннице водитель водил маршрутку
В Виннице водитель водил маршрутку "под кайфом", а в Днипре устроили самосуд над "охотником" за девушками 22:00
Боевики не прекращают обстрелы на Донбассе: погиб боец ВСУ 21:38
В центре Одессы полицейский сбил женщину с ребенком, перебегающих дорогу 21:26
больше новостей
Украинского певца, приговоренного к повешению в Малайзии, помиловали и отпустили 15:52
"Смотрящим" за Лукьяновским СИЗО оказался Кирилл Островский, сбивший девочку на джипе, - СМИ 22:22
Нардеп Кива в киевском ресторане устроил драку с ветераном АТО 15:10
МИД купил у физлиц-предпринимателей чашки и пледы по 1,5 тыс. гривен за штуку 15:00
Дом Порошенко могут взять штурмом. Каждый 8-ой украинец за русский язык как второй государственный 07:00 Новости дня
больше новостей
Фонд гарантирования продает активы VAB банка за 200 млн, хотя может получить 8 млрд от экс-владельца 11:29
Нардеп Кива в киевском ресторане устроил драку с ветераном АТО 15:10
"Рейдеры" Микитася опять незаконно сменили директора в "Киевметрострое", - журналист 22:49 Документ
На новой схеме в оборонке могли "отмыть" 32 млн гривен: открыто уголовное дело 15:40
Зеленский зарабатывал меньше подчиненных и не получил тринадцатую зарплату в 2019 10:39 Документ
больше новостей
Украина намерена выпустить еврооблигации на €1 млрд
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok