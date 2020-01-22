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22 січня 2020, середа, 21:38 5
Силові структури 2020-01-22T21:40:36+02:00
Українські Новини
Бойовики не припиняють обстріли на Донбасі: загинув боєць ЗСУ

Бойовики не припиняють обстріли на Донбасі: загинув боєць ЗСУ

Анна Рудык
Ситуація в зоні ООС, ООС, смерть військового, війна на Донбасі
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Бойовики 4 рази обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС) у середу, 22 січня, 1 український військовослужбовець загинув.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони, передають Українські Новини.

ротягом поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також була присутня снайперська активність", - сказано в ньому.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики обстріляли українські позиції 2 рази поблизу Павлополя і Талаковки.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" бойовики двічі обстріляли українські позиції поблизу Майорська і Шумів.

В результаті обстрілу бойовиків 1 військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі не припинялися обстріли і 21 січня: у ЗСУ серйозні втрати.

Тим часом Україна наполягає на чотирьох ділянках розведення сил на Донбасі.

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