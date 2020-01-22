Бойовики не припиняють обстріли на Донбасі: загинув боєць ЗСУ

Бойовики 4 рази обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС) у середу, 22 січня, 1 український військовослужбовець загинув.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також була присутня снайперська активність", - сказано в ньому.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики обстріляли українські позиції 2 рази поблизу Павлополя і Талаковки.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" бойовики двічі обстріляли українські позиції поблизу Майорська і Шумів.

В результаті обстрілу бойовиків 1 військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі не припинялися обстріли і 21 січня: у ЗСУ серйозні втрати.

Тим часом Україна наполягає на чотирьох ділянках розведення сил на Донбасі.