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22 января 2020, среда, 19:49 52
Мир 2020-01-22T19:50:10+02:00
Українські Новини
Президентом Греции впервые стала женщина

Президентом Греции впервые стала женщина

Елизавета Кесельман
Матриархат, Женщина, Президент, Женщина-президент, Греция, Екатерина Сакелларопулу
Екатерина Сакелларопулу. Фото: Youtube
Екатерина Сакелларопулу. Фото: Youtube

В Греции впервые в истории государства перзидентом была избрана женщина. В ее поддержку проголосовали большинство парламентариев от всех партий. Об этом передает DW.

Отмечается, что парламент выбрал 63-летнюю Екатерину Сакелларопулу, и это является важным событием, поскольку в стране все еще процветает дискриминация женщин.

На посту главы государства 63-летняя эксперт в области права сменит консерватора Прокописа Павлопулоса, пятилетний срок полномочий которого истекает в марте.

В октябре 2018 года Сакелларопулу уже стала первой женщиной в истории Греции, возглавившей Государственный совет - Конституционный и одновременно Высший административный суд страны.

Как сообщали Українські Новини, ранее впервые в истории Эфиопии женщина стала президентом, а в Словакии на президентских выборах победила женщина-оппозиционер.

Кроме того, самым молодым премьер-министром в мире стала женщина.

Ранее 31-летняя звезда журнала Playboy Ава Карабатич заявила о своих намерениях баллотироваться в президенты Хорватии на выборах в 2020 году.

А женщины Уманской облрады записали видеообращение о сексизме нардепа Яценко

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