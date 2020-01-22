Президентом Греции впервые стала женщина

В Греции впервые в истории государства перзидентом была избрана женщина. В ее поддержку проголосовали большинство парламентариев от всех партий. Об этом передает DW.

Отмечается, что парламент выбрал 63-летнюю Екатерину Сакелларопулу, и это является важным событием, поскольку в стране все еще процветает дискриминация женщин.

На посту главы государства 63-летняя эксперт в области права сменит консерватора Прокописа Павлопулоса, пятилетний срок полномочий которого истекает в марте.

В октябре 2018 года Сакелларопулу уже стала первой женщиной в истории Греции, возглавившей Государственный совет - Конституционный и одновременно Высший административный суд страны.

Как сообщали Українські Новини, ранее впервые в истории Эфиопии женщина стала президентом, а в Словакии на президентских выборах победила женщина-оппозиционер.

Кроме того, самым молодым премьер-министром в мире стала женщина.

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