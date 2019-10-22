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22 октября 2019, вторник, 18:43 54
Мир 2019-10-22T18:53:21+03:00
Українські Новини
Легализую проституцию и марихуанну: экс-модель Playboy баллотируется в президенты Хорватии

Легализую проституцию и марихуанну: экс-модель Playboy баллотируется в президенты Хорватии

Хорватия, Женщины-политики, Женщина-президент, Выборы президента Хорватии
Ава Карабатич.Фото:instagram/ava_karabatic_official
Ава Карабатич.Фото:instagram/ava_karabatic_official

31-летняя звезда журнала Playboy Ава Карабатич заявила о своих намерениях баллотироваться в президенты Хорватии на выборах в 2020 году. Об этом она сообщила в своем Instagram.

По словам модели, она достойно может справиться с должностью главы государства. Карабатич рассказала, что видит много моментов, которые бы хотела изменить. Молодая политик обещает, что легализует марихуану, проституцию и запретит аборты после 6 недель беременности.

Ава Карабатич.Фото:instagram/ava_karabatic_official Ава Карабатич.Фото:instagram/ava_karabatic_official

В интервью СМИ Ава рассказывала о своей любви к политике. Кандидатка уверена, что сможет стабилизировать ситуацию в стране.

 

 
 
 
 
 
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#sabor

Допис, поширений Ava Karabatić (@ava_karabatic_official)

Кроме того, у модели хорошее образование: после окончания школы Ава получила профессию провизора, однако в аптеке работала недолго. Позднее, она поступила на факультет философии, и на данный момент является профессором итальянского языка и римской литературы.

Карабатич отметила, что готова к тому, если многие отнесутся к ее намерению баллотироваться несерьезно.

Как сообщали Українські Новини, 22-летняя модель стала личным помощником 47-летнего депутата Николая Тищенко.

Также, в 2018 году женщина впервые в истории стала президентом Эфиопии.

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Ава Карабатич.Фото:instagram/ava_karabatic_official
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