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22 января 2020, среда, 19:35 95
Общество 2020-01-22T19:35:29+02:00
Українські Новини
На Донбассе снайпер застрелил 22-летнего украинского бойца

На Донбассе снайпер застрелил 22-летнего украинского бойца

Ольга Фандорина
Смерть, война на Донбассе, Обстрелы
Николай Сорочук. Фото: facebook.com/yaryna.chornohuz
Николай Сорочук. Фото: facebook.com/yaryna.chornohuz

На Донбассе в среду, 22 января, снайпер застрелил 22-летнего украинского военнослужащего Николая Сорочука. Об этом сообщила медик Ярина Чорногуз на своей странице в Facebook.

"Сегодня ушел из жизни парень, которого я любила. Люблю. Сегодня ночью он написал мне, что жалеет, что не смог вчера меня увидеть и услышать. А сегодня утром его уже нет. Я не верю в это. Не верю, что никогда не услышу этот голос больше. Пусть слово мир застрянет вам в горле и "вгонит та война" так же. Я хочу смерти тому снайперу, который это сделал. И он ее получит", - написала она.

Как сообщали Українські Новини, в то время, как Украина настаивает на четырех участках разведения сил на Донбассе, 19 января, боевики 11 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий погиб.

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