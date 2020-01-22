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22 січня 2020, середа, 19:35 5
Суспільство 2020-01-22T19:52:48+02:00
Українські Новини
На Донбасі снайпер застрелив 22-річного українського бійця

На Донбасі снайпер застрелив 22-річного українського бійця

Ольга Фандорина
вбивство, Смерть, війна на Донбасі
Микола Сорочук. Фото: facebook.com/yaryna.chornohuz
Микола Сорочук. Фото: facebook.com/yaryna.chornohuz

На Донбасі у середу, 22 січня, снайпер застрелив 22-річного українського військовослужбовця Миколи Сорочука. Про це повідомила медик Ярина Чорногуз на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні пішов з життя парубок, якого я любила. Люблю. Сьогодні вночі він написав мені, що шкодує, що не зміг вчора мене побачити і почути. А сьогодні вранці його вже немає. Я не вірю в це. Не вірю, що ніколи не почую цей голос більше. Нехай слово світ застрягне вам в горлі і "вжене та війна" так само. Я хочу смерті того снайперу, який це зробив. І він її отримає", - написала вона.

 

Як повідомляли Українські Новини, в той час, як Україна наполягає на чотирьох ділянках розведення сил на Донбасі, 19 січня, бойовики 11 раз обстріляли українські позиції на Донбасі. Один військовослужбовець загинув.

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