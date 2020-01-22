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22 января 2020, среда, 16:50 11
Экономика 2020-01-22T16:56:07+02:00
Українські Новини
"Укртранснефть" вытеснила загрязненную российскую нефть из нефтепровода "Дружба"

"Укртранснефть" вытеснила загрязненную российскую нефть из нефтепровода "Дружба"

Григорий Яковенко
Нефтепровод Дружба, Укртранснефть, Транснефть
Нефть. Фото: firstsocial.info
Нефть. Фото: firstsocial.info

Оператор нефтетранспортной системы компания "Укртранснефть" полностью вытеснила нефть с повышенным содержанием хлора из украинского участка магистрального нефетпровода "Дружба".

Об этом говорится в сообщении "Укртранснефти", передают Українські Новини.

"18 января 2020 года "Укртранснефть" завершила вытеснение российской нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений из украинского участка нефтепровода "Дружба" до словацко-украинской границы, а 21 января - до пункта сдачи нефти "Будковце" (Словакия)", - говорится в нем.

Сообщается, что во время вытеснения загрязненной российской нефти "Укртранснефть" вместе с сюрвейерской компанией SGS проверяла качество нефти, которая поступает из России, и не фиксировала повторных случаев поступления загрязненной нефти.

При этом с момента попадания в нефтепровод "Дружба" некачественной российской нефти его операторы усовершенствовали системы контроля качества сырья, чтобы обезопасить себя от возможного повторения подобных случаев в будущем.

"В частности, со своей стороны "Укртранснефть" полностью реализовала функцию взаимодействия с белорусской, словацкой и венгерской сторонами и в автоматическом режиме получает информацию с узлов учета нефти и ее качественные параметры. Кроме этого, "Укртранснефть" обустроила на линейно-производственной диспетчерской станции (ЛПДС) "Броды" специализированную лабораторию международного образца, оборудование которой, в частности, позволяет оперативно определять концентрацию хлорорганики в нефти", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на протяжении всего периода вытеснения некачественной нефти компания "Транснефть" (Россия) резервировала производственные мощности "Укртранснефти" и заплатила компании за предоставление этой услуги с мая 2019 по январь 2020 года 4,34 млн евро компенсации.

Как сообщали Українські Новини, "Укртранснефть" 25 апреля 2019 года вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь - Броды".

Также "Укртранснефть" продлила до 1 января 2030 года договор с компанией "Транснефть" (Россия) на транзит нефти через территорию Украины.

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