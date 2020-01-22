Цепь единения: киевляне объединили берега Днепра в честь Дня соборности

Сегодня, 22 января, в Киеве в честь Дня соборности Украины прошел массовый флешмоб - на мосту Патона киевляне традиционно создали "живую цепь" и объединили оба берега Днепра. На мосту участники флешмоба развернули 30-метровый государственный флаг и исполнили Государственный Гимн Украины. Желающие могли раскрасить лица в желто-синие цвета, а после акции состоялся конкурс, на котором выбрали троих победителей с самым креативным и симпатичным рисунком на лице. Им вручили призы. Участники акции двигались друг к другу со своими частями флага (синей либо желтой) по северной пешеходной части моста. В итоге они объединили берега Днепра, Восток и Запад Украины. После этого участники исполнили гимн Украины и зажгли свечи в память о погибших воинах АТО и Герое Украины Сергее Нигояне. [gallery-6105] Как сообщали Українські Новини, 22 января 2020 года отмечается 101-я годовщина Дня Соборности Украины. Праздник установлен в честь дня провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) в единое украинское государство. Из-за флешмоба в День Соборности Киев сковали масштабные пробки.