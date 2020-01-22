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22 января 2020, среда, 16:14 141
Общество 2020-01-22T16:20:02+02:00
Українські Новини
Цепь единения: киевляне объединили берега Днепра в честь Дня соборности

Цепь единения: киевляне объединили берега Днепра в честь Дня соборности

Ярина Вацяк
Киев, Флешмоб, мост Патона, День Соборности

Сегодня, 22 января, в Киеве в честь Дня соборности Украины прошел массовый флешмоб - на мосту Патона киевляне традиционно создали "живую цепь" и объединили оба берега Днепра.

На мосту участники флешмоба развернули 30-метровый государственный флаг и исполнили Государственный Гимн Украины.

Желающие могли раскрасить лица в желто-синие цвета, а после акции состоялся конкурс, на котором выбрали троих победителей с самым креативным и симпатичным рисунком на лице.

Им вручили призы.

Участники акции двигались друг к другу со своими частями флага (синей либо желтой) по северной пешеходной части моста. В итоге они объединили берега Днепра, Восток и Запад Украины.

После этого участники исполнили гимн Украины и зажгли свечи в память о погибших воинах АТО и Герое Украины Сергее Нигояне.

Ко Дню соборности в Киеве объединили берега Днепра. Фото: 44.ua
Ко Дню соборности в Киеве объединили берега Днепра. Фото: 44.ua
Флешмоб ко Дню Соборности. Фото: 44.ua
Флешмоб ко Дню Соборности. Фото: 44.ua
Цепь единения в Киеве. Фото: 44.ua
Цепь единения в Киеве. Фото: 44.ua
День соборности отмечается 22 января. Фото: 44.ua
День соборности отмечается 22 января. Фото: 44.ua
Цепь единения в Киеве. Фото: 44.ua
Цепь единения в Киеве. Фото: 44.ua
В Киеве празднуют День соборности. Фото: 44.ua
В Киеве празднуют День соборности. Фото: 44.ua
День соборности Украины. Фото: 44.ua
День соборности Украины. Фото: 44.ua
День соборности. Фото: 44.ua
День соборности. Фото: 44.ua

Как сообщали Українські Новини, 22 января 2020 года отмечается 101-я годовщина Дня Соборности Украины. Праздник установлен в честь дня провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) в единое украинское государство. 

Из-за флешмоба в  День Соборности Киев сковали масштабные пробки.

 

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