Цепь единения: киевляне объединили берега Днепра в честь Дня соборности

Сегодня, 22 января, в Киеве в честь Дня соборности Украины прошел массовый флешмоб - на мосту Патона киевляне традиционно создали "живую цепь" и объединили оба берега Днепра.

На мосту участники флешмоба развернули 30-метровый государственный флаг и исполнили Государственный Гимн Украины.

Желающие могли раскрасить лица в желто-синие цвета, а после акции состоялся конкурс, на котором выбрали троих победителей с самым креативным и симпатичным рисунком на лице.

Им вручили призы.

Участники акции двигались друг к другу со своими частями флага (синей либо желтой) по северной пешеходной части моста. В итоге они объединили берега Днепра, Восток и Запад Украины.

После этого участники исполнили гимн Украины и зажгли свечи в память о погибших воинах АТО и Герое Украины Сергее Нигояне.