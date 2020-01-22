Мокрый снег, местами до -9 мороза: прогноз погоды в Украине на четверг

В то время, как синоптики прогнозируют, что зима придет весной, а лето будет аномально жарким, в четверг, 23 января в Киеве облачно, небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем около 0 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -2…+3 градуса. В Карпатах ночью небольшой, местами умеренный мокрый снег, днем без осадков, температура ночью -4…-9 градусов, днем -4…-9 градусов. В Моршине ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, температура ночью -1…+1 градус, днем +1…+3 градуса. В Трускавце ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, температура ночью -1…+1 градус, днем +1…+3 градуса. В Сваляве небольшой мокрый снег, днем местами, температура ночью 0…-2 градуса, днем +3…+5 градусов.

На севере Украины облачно, небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -2…+3 градуса.

В центре Украины облачно, небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -2…+3 градуса.

На востоке Украины облачно, небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -2…+3 градуса.

На юге Украины облачно, местами небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1…+4 градуса. В Крыму облачно, местами небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1…+4 градуса. В Ялте местами небольшой мокрый снег. Температура ночью и днем +1…+3 градуса.

Как сообщали Українські Новини, синоптики ранее спрогнозировали погоду до конца января.

Тем временем, в Украину на смену антициклону придет снег: прогноз погоды на неделю.