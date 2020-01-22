Синоптики прогнозируют похолодание и сильный ветер: как защититься от обветривания

Гидрометрцентр предупреждает о приходе в Украину похолодания с дождями, снегом и шквалистым ветром. В такую погоду может обветриться кожа рук и лица.

О том, как не превратить здоровый румянец в сыпь и болезненные припухлости, рассказали специалисты.

Обветривание кожи - это результат перепада температур и воздействия ветра. Наружный покров высыхает, а жировой слой становится тоньше, и в результате кожа краснеет, шелушится и трескается.

Самый просто способ спасти кожу лица от обезвоживания - это смазать ее кремом. Лучше всего выбирать не ароматизированное средство, например, детский крем. Также можно нанести гидрокортизоновую мазь и эуцерин. Народная медицина предлагает защищаться смесью теплого молока с оливковым маслом.

Если обветриваются губы, то поможет гигиеническая помада, увлажняющий крем или бальзам. Эти средства можно наносить под декоративную косметику. Чтобы эпителий не обветривался, медики рекомендуют принимать витамин С, способствующий обновлению клеток кожи. Если губы всё же потрескались, на них можно нанести маску: 10 капель оливкового масла смешать с 1 чайной ложкой меда. Полученную смесь нужно нанести и держать 15 минут, после чего смыть теплой водой.

Трещины на руках иногда бывают очень болезненными. К тому же в раны может проникнуть инфекция. Избежать этого поможет увлажняющий крем с витаминами А и Е. Выходя на улицу, следует обязательно надевать перчатки или варежки. Если кожа рук уже повреждена, то ее следует смазать средством вроде крема "Спасатель". Народная аптека предлагает простой и надежный способ борьбы с обветриванием рук - на 15 минут смазать их медом.

Пребывание на морозе и ветре чревато не только обветриванием, но и более опасными болезнями. Дискомфорт после холода, когда кожа краснеет или синеет, конечность немеет и болит, свидетельствует о синдроме Рейно. О нем рассказали специалисты на официальном сайте МОЗ Украины.

Болезненные ощущения возникают из-за нарушения кровообращения вследствие резкого сужения сосудов (обычно пальцев рук и ног). Синдром опасен тем, что его проявления часто похожи на обычные последствия пребывания на холоде: конечность бледнеет, а после попадания в тепло резко краснеет, ощущается жжение и пощипывание. Только у страдающих от болезни Рейно эти симптомы проявляются ярче, также при менее суровых погодных условиях.

Лечить эту болезнь должны специалисты. Поэтому в случаях, когда самостоятельно сложно понять: произошло обветривание или что-то более серьезное, что лучше сразу обратиться к семейному врачу или в трамвмпункт.

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