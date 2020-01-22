Украина установила антирекорд по переработке винограда

Украина сократила переработку винограда в 2,2 раза, или на 150 тыс. тонн, до 124,2 тыс. тонн в 2019 году по сравнению с 2018 годом, что является самым низким показателем за историю.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", передают Українські Новини.

"Объемы виноделия в Украине критически сократились. Так, в 2019 году отечественные предприятия переработали лишь 124,2 тыс. тонн винограда, что является самым низким показателем за всю историю независимой Украины. Кроме того, за последний год производство вина сократилось более, чем в два раза (55%)", - сказано в нем.

Наименьшие потери (среди наиболее распространенных сортов) претерпела переработка сорта Рислинг, в половину сократилась переработка сортов Алиготе, Каберне Совиньойон и Шардоне.

Отмечается, что падение объемов переработки в первую очередь произошло из-за сокращения производства винограда в Украине - на 30%, или на 141 тыс. тонн, до 327 тыс. тонн в 2019 году по сравнению с 2018 годом, что также является наименьшим показателем за историю.

Неурожай прошлого года виноградари объясняют засухой и обострением болезней растений.

Так, за указанный период производство винограда на сельскохозяйственных предприятиях сократилось в 2 раза до 106 тыс. тонн, в частности, в Одесской области, где больше всего сконцентрировано производство сырья, было собрано 63 тыс. тонн винограда, что на 16% меньше показателя 2018 года.

По мнению аналитика УКАБ Валентины Кропивко, дальнейшие перспективы развития отечественного виноградарства и виноделия также усложняются отрицательной ценовой конъюнктурой.

В 2019 году средняя закупочная цена винограда была самой низкой за последние 4 года и составила 5,5 гривны/кг.

Как сообщали Українськi Новини, ранее экспорт украинского вина уменьшился на 87,2%.

Тем временем ученые определили, что высшее образование может снижать риск развития алкоголизма.