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23 января 2020, четверг, 06:00 125 Инфографика
Lifestyle 2020-01-23T06:00:02+02:00
Українські Новини
Что звезды советуют всем знакам зодиака на четверг

Что звезды советуют всем знакам зодиака на четверг

Елена Новикова
Знаки зодиака, советы астрологов, Гороскоп, гороскоп на каждый день
Гороскоп. Фото: unsplash
Гороскоп. Фото: unsplash

По словам астролога, представителей некоторых знаков зодиака ждут перемены в личной жизни. А что звезды советуют делать в четверг, 23 января, расскажут Українські Новини.

Энергия знака зодиака позволяет справиться с негативом. Чем выше показатель энергии, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки неблагоприятному предсказанию гороскопа.Энергия знака зодиака позволяет справиться с негативом. Чем выше показатель энергии, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки неблагоприятному предсказанию гороскопа.

Овен (21 марта - 19 апреля)

В этот день звезды приготовили для Овнов большие перемены. Резко менять свою жизнь всегда страшно. Но не бойтесь все перемены только к лучшему.

Телец (20 апреля - 20 мая)

В четверг Тельцам нельзя поддаваться эмоциям. Исключительно терпение и хладнокровие помогут справиться с текущими делами и проблемами.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Близнецам в четверг покажется, что они совершают ошибку на ошибке. Но в большинстве своем они будут надуманными. Не будьте слишком строги к себе.

Рак (21 июня - 22 июля)

Ракам в этот день покажется, что эмоции берут верх над разумом. Это будет мешать трезво принимать решения. Постарайтесь сдерживать себя.

Лев (23 июля - 22 августа)

Львам звезды советуют избавиться от мыслей о прошлом. Они не дают возможности наслаждаться тем, что имеете здесь и сейчас.  

Дева (23 августа - 22 сентября)

Четверг для Дев будет наполнен стрессами. Если это возможно, то откажитесь от дальних поездок и переговоров. Лучше будет провести этот день вдали от серьезных мероприятий.

 Весы (23 сентября - 22 октября)

Весам не стоит в этот день строить долгосрочные планы. Вероятнее всего, им не дано сбыться.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

В четверг Скорпионам придется заботиться об интересах близких больше, чем о своих. Нужно просто перетерпеть это и постараться не винить окружающих в навязчивости.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Стрельцы в четверг попадут под сильное влияние Луны. Это проявится в том, что Стрельцы не смогут быстро принимать решения и будут метаться из угла в угол. Постарайтесь отложить важные дела на потом.

Козерог (22 декабря - 19 января)

В этот день Козерогам нужно мобилизовать все силы и терпение, ведь четверг будет наполнен заботами. С самого утра накопится много дел, которые нужно будет срочно реализовать. Отдохнуть и расслабиться сможете только вечером.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Водолеи в четверг станут центром внимания окружающих. Воспользуйтесь этим для того, чтобы наладить связи с полезными людьми.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Звезды советуют Рыбам не идти по проторенной дорожке, а искать альтернативу во всем. Лучшего дня для того, чтобы изменить давно принятое решение или мнение, которое не устраивает в чем-то, не представится еще долго.

Как сообщали Українські Новини, звезды в январе сулят всем знакам зодиака энергетическую стабильность. Тем временем астролог рассказал, что ожидать Львам и Девам в 2020 году.

 

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