Что звезды советуют всем знакам зодиака на четверг

По словам астролога, представителей некоторых знаков зодиака ждут перемены в личной жизни. А что звезды советуют делать в четверг, 23 января, расскажут Українські Новини.

Энергия знака зодиака позволяет справиться с негативом. Чем выше показатель энергии, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки неблагоприятному предсказанию гороскопа.

Овен (21 марта - 19 апреля)

В этот день звезды приготовили для Овнов большие перемены. Резко менять свою жизнь всегда страшно. Но не бойтесь все перемены только к лучшему.

Телец (20 апреля - 20 мая)

В четверг Тельцам нельзя поддаваться эмоциям. Исключительно терпение и хладнокровие помогут справиться с текущими делами и проблемами.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Близнецам в четверг покажется, что они совершают ошибку на ошибке. Но в большинстве своем они будут надуманными. Не будьте слишком строги к себе.

Рак (21 июня - 22 июля)

Ракам в этот день покажется, что эмоции берут верх над разумом. Это будет мешать трезво принимать решения. Постарайтесь сдерживать себя.

Лев (23 июля - 22 августа)

Львам звезды советуют избавиться от мыслей о прошлом. Они не дают возможности наслаждаться тем, что имеете здесь и сейчас.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Четверг для Дев будет наполнен стрессами. Если это возможно, то откажитесь от дальних поездок и переговоров. Лучше будет провести этот день вдали от серьезных мероприятий.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Весам не стоит в этот день строить долгосрочные планы. Вероятнее всего, им не дано сбыться.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

В четверг Скорпионам придется заботиться об интересах близких больше, чем о своих. Нужно просто перетерпеть это и постараться не винить окружающих в навязчивости.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Стрельцы в четверг попадут под сильное влияние Луны. Это проявится в том, что Стрельцы не смогут быстро принимать решения и будут метаться из угла в угол. Постарайтесь отложить важные дела на потом.

Козерог (22 декабря - 19 января)

В этот день Козерогам нужно мобилизовать все силы и терпение, ведь четверг будет наполнен заботами. С самого утра накопится много дел, которые нужно будет срочно реализовать. Отдохнуть и расслабиться сможете только вечером.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Водолеи в четверг станут центром внимания окружающих. Воспользуйтесь этим для того, чтобы наладить связи с полезными людьми.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Звезды советуют Рыбам не идти по проторенной дорожке, а искать альтернативу во всем. Лучшего дня для того, чтобы изменить давно принятое решение или мнение, которое не устраивает в чем-то, не представится еще долго.

Как сообщали Українські Новини, звезды в январе сулят всем знакам зодиака энергетическую стабильность. Тем временем астролог рассказал, что ожидать Львам и Девам в 2020 году.