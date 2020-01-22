В Испании бушует снежный шторм: в числе жертв стихии оказался украинец

Тем временем как в Испании объявили чрезвычайное положени е в связи с ухудшением климата, ш

Об этом сообщает агентство Europa Press.

Тело 55-летнего украинца без признаков жизни обнаружили возле торгового центра в муниципалитете Каркайшент (Валенсия). Правоохранители считают, что причиной смерти стали погодные условия.

Первым погибшим из-за "Глории" стал 44-летний мужчина в муниципалитете Аллер, недалеко от зимнего курорта Сан-Исидро (Леон).

Также из-за разбушевавшейся стихии в Педро Бернардо (Авила) умер другой 63-летний мужчина из Мадрида - на него упала черепица из-за сильного ветра. Инцидент произошел рядом с его домом.

Утром в результате переохлаждения в валенсийском городе Гандия в окрестностях парка Эстасьо умерла 54-летняя женщина без определенного места жительства. Также в Моиксенте (Валенсия) умер человек около 70 лет, что подтверждают источники в Министерстве здравоохранения, которые указали, что придется ждать вскрытия, чтобы определить точную причину смерти.

Испанию засыпало снегом. Фото/Twitter

Заснеженная Испания. Фото: Facebook/N332

В Восточной Испании из-за непогоды и сильных снегопадов власти пяти провинций объявили высокий уровень готовности к чрезвычайной ситуации. В некоторых районах порывы ветра достигали 130 км/час.

Шторм в Испании. Фото: Twitter/Daily Mirror

Волны сносили все на своем пути. Фото:Twitter/CallanGranny

Шторм и снег в Испании. Фото: Twitter/@MyCityBeat

На море поднялись волны до 7 м высотой. Особенно сильно ураган бушует в Валенсии, Аликанте, на Ибице и Форментере.

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Как сообщали Українські Новини, на Францию, Испанию и Португалию обрушился ураган: погибли 8 человек.

Напомним, для части Украины объявили штормовое предупреждение.