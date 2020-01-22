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22 января 2020, среда, 12:52 50
Кабмин 2020-01-22T12:53:39+02:00
Українські Новини
Новый зампредседатель Миграционной службы заработал за год больше, чем Президент Украины

Новый зампредседатель Миграционной службы заработал за год больше, чем Президент Украины

Таня Войтюк
Миграционная служба, Владимир Зеленский, Сергей Донской, Ирпень, Зарплата
Заседание Кабинета Министров. Фото: Кабмин
Заседание Кабинета Министров. Фото: Кабмин

Кабинет Министров назначил заместителем председателя Государственной миграционной службы Сергея Донского.

Об этом говорится в распоряжении правительства №7 от 15 января, передают Українськi Новини.

Согласно ему, Донской назначен на должность с 21 января 2020 года сроком на 5 лет с оплатой труда в соответствии с законодательством и испытательным сроком в 1 месяц.

Донской являлся директор департамента организационного обеспечения Миграционной службы.

Согласно декларации за 2019 год, в собственности Донского имеется земельный участок в Дмитровке (Киевская область) площадью 1 200 кв.м, а также в собственности жены имеются жилой дом (226,1 кв. м) и земельный участок (989 кв. м) в Ирпене (Киевская область). Также Донской владеет автомобилем Volkswagen Polo 2012 года выпуска.

В 2019 году Донской получил 618 тыс. гривен зарплаты в Миграционной службе. Он задекларировал денежные активы в размере 46 тыс. долларов и 950 тыс. гривен в наличной форме.

Как сообщали Українськi Новини, средняя зарплата в Украине упала в ноябре.

При этом перед Новым годом зарплаты в Кабмине достигли полмиллиона гривен, а зарплата директора "Укрпочты" составит почти 2 млн гривен в месяц в 2020.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский за 2019 год заработал 208,7 тыс. гривен.

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