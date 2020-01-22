Новый зампредседатель Миграционной службы заработал за год больше, чем Президент Украины

Кабинет Министров назначил заместителем председателя Государственной миграционной службы Сергея Донского.

Об этом говорится в распоряжении правительства №7 от 15 января, передают Українськi Новини.

Согласно ему, Донской назначен на должность с 21 января 2020 года сроком на 5 лет с оплатой труда в соответствии с законодательством и испытательным сроком в 1 месяц.

Донской являлся директор департамента организационного обеспечения Миграционной службы.

Согласно декларации за 2019 год, в собственности Донского имеется земельный участок в Дмитровке (Киевская область) площадью 1 200 кв.м, а также в собственности жены имеются жилой дом (226,1 кв. м) и земельный участок (989 кв. м) в Ирпене (Киевская область). Также Донской владеет автомобилем Volkswagen Polo 2012 года выпуска.

В 2019 году Донской получил 618 тыс. гривен зарплаты в Миграционной службе. Он задекларировал денежные активы в размере 46 тыс. долларов и 950 тыс. гривен в наличной форме.

Как сообщали Українськi Новини, средняя зарплата в Украине упала в ноябре.

При этом перед Новым годом зарплаты в Кабмине достигли полмиллиона гривен, а зарплата директора "Укрпочты" составит почти 2 млн гривен в месяц в 2020.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский за 2019 год заработал 208,7 тыс. гривен.