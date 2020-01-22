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22 января 2020, среда, 12:26 13
Америка 2020-01-22T12:27:13+02:00
Українські Новини
У Трампа планируют ограничить въезд для граждан семи стран, – СМИ

У Трампа планируют ограничить въезд для граждан семи стран, – СМИ

Валерия Драгомирова
Белый дом, Трамп Дональд, Поездки в США, Запрет на поездки
Белый дом. Фото: pixabay
Белый дом. Фото: pixabay

Администрации президента Дональда Трампа намерена добавить семь стран в группу государств, на которые распространяются ограничения на поездки в США.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Wall Street Journal.

Сообщается, что ограничения будут распространяться на путешественников и иммигрантов из Беларуси, Эритреи, Кыргызстана, Мьянмы, Нигерии, Судана и Танзании.

Отмечается, что граждане этих стран не обязательно столкнутся с полным запретом на поездки в США, но могут иметь ограничения на определенные типы виз, такие как деловые или гостевые.

Кроме того, гражданам отдельных стран могут запретить участие в программе diversity visa lottery, которая присуждает грин-карты. Трамп вообще призвал положить конец этой программе, заявив, что она позволяет нежелательным людям въезжать в США.

Представители администрации Трампа заявили, что список стран не является окончательным, и во вторник Белый дом все еще обсуждал, включать ли в него одну или две страны.

В Госдепартаменте отказались от комментариев по этому вопросу. Администрация планирует объявить о расширенных ограничениях на поездки в понедельник.


Как сообщали Українські Новини, США ужесточат выдачу виз для борьбы с "родильным туризмом". 

Ранее США отменили визы полякам

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