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22 січня 2020, середа, 12:29 19
Америка 2020-01-22T14:15:03+02:00
Українські Новини
У Трампа планують обмежити в'їзд для громадян семи країн, – ЗМІ

У Трампа планують обмежити в'їзд для громадян семи країн, – ЗМІ

Валерия Драгомирова
Білий дім, Дональд Трамп, Поїздки в США, заборони, США
Білий дім. Фото: pixabay
Білий дім. Фото: pixabay

Адміністрації президента Дональда Трампа має намір додати сім країн в групу держав, на які поширюються обмеження на поїздки в США.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на The Wall Street Journal.

Повідомляється, що обмеження будуть поширюватися на мандрівників та іммігрантів з Білорусі, Еритреї, Киргизстану, М'янми, Нігерії, Судану і Танзанії.

Зазначається, що громадяни цих країн не обов'язково зіткнуться з повною забороною на поїздки в США, але можуть мати обмеження на певні типи віз, такі як ділові або гостьові.

Крім того, громадянам окремих країн можуть заборонити участь у програмі diversity visa lottery, яка присуджує грін-карти. Трамп взагалі закликав покласти край цій програмі, заявивши, що вона дозволяє небажаним людям в'їжджати в США.

Представники адміністрації Трампа заявили, що список країн не є остаточним, і у вівторок Білий дім все ще обговорював, включати в нього одну або дві країни.

В Держдепартаменті відмовилися від коментарів з цього питання. Адміністрація планує оголосити про розширені обмеження на поїздки в понеділок.


Як повідомляли Українські Новини, США посилять видачу віз для боротьби з "пологовим туризмом".

Раніше США скасували візи полякам.

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