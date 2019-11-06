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06 ноября 2019, среда, 16:23 65
Мир 2019-11-06T16:24:03+02:00
Українські Новини
Поляки смогут посещать США без виз с 11 ноября

Поляки смогут посещать США без виз с 11 ноября

США, Польша, Анджей Дуда, безвиз
Флаг США. Фото: pxhere.com
Флаг США. Фото: pxhere.com

С 11 ноября поляки смогут путешествовать без виз в Соединенные Штаты Америки. Об этом в сказал президент Польши Анджей Дуда после общения с послом США, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN 24.

"Госпожа посол сообщила мне, что сегодня в Вашингтоне официально будет объявлено о том, что Польша допущена к безвизовой программе и что безвизовые поездки в США сроком до 90 дней для туризма и бизнеса станут возможны с 11 ноября этого года, буквально через несколько дней", - сказал президент.

Дуда поблагодарил президента США Дональда Трампа, который, как он сказал, год назад пообещал, что Польша будет допущена к этой безвизовой программе до конца его первого срока.

4 октября президент США Дональд Трамп заявил, что официально разрешил включить Польшу в американскую программу отмены виз. Эта программа предоставляет гражданам стран-участниц право въезда в Соединенные Штаты с целью бизнеса или туризма до 90 дней без визы.

Ранее сообщалось, что процент отказов в визовых обращениях в консульство США в Польше впервые в истории упал ниже 3% - это необходимое условие для соответствия безвизовой программе США.


Как сообщали Українські Новини, США перестали выдавать визы российским дипломатам

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