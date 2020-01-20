США ужесточат выдачу виз для борьбы с "родильным туризмом", - СМИ

У администрации президента США Дональда Трампа уже на этой неделе хотят ввести новое правило, запрещающее "родильный туризм". Об этом Axios сообщили источники в администрации.

Правительство США планирует ужесточить выдачу туристических виз иностранкам, которые планируют рожать детей на территории Америки.

Сотрудники Госдепартамента смогут отказывать в выдаче документа, если посчитают, что заявитель планирует въехать в США с целью добиться гражданства для ребенка.

"Это изменение направлено на устранение рисков национальной безопасности и правоприменения, связанных с родильным туризмом, включая преступную деятельность, связанную с индустрией родильного туризма", - сказал представитель Госдепа.

Пока неясно, как будет применяться правило. По словам высокопоставленного чиновника, сотрудники консульства, которые выдают паспорта и визы, "замечательно разбираются в правильных и ложных заявлениях".



Как сообщали Українські Новини, Трамп намерен отменить получение американского гражданства по праву рождения.



Кроме того, США отменили визы полякам.