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20 января 2020, понедельник, 14:29 45
Америка 2020-01-20T14:30:56+02:00
Українські Новини
США ужесточат выдачу виз для борьбы с "родильным туризмом", - СМИ

США ужесточат выдачу виз для борьбы с "родильным туризмом", - СМИ

Валерия Драгомирова
Трамп Дональд, Визы, Гражданство, США
Ребенок. Фото: pixabay
Ребенок. Фото: pixabay

У администрации президента США Дональда Трампа уже на этой неделе хотят ввести новое правило, запрещающее "родильный туризм". Об этом Axios сообщили источники в администрации.

Правительство США планирует ужесточить выдачу туристических виз иностранкам, которые планируют рожать детей на территории Америки.

Сотрудники Госдепартамента смогут отказывать в выдаче документа, если посчитают, что заявитель планирует въехать в США с целью добиться гражданства для ребенка.

"Это изменение направлено на устранение рисков национальной безопасности и правоприменения, связанных с родильным туризмом, включая преступную деятельность, связанную с индустрией родильного туризма", - сказал представитель Госдепа. 

Пока неясно, как будет применяться правило. По словам высокопоставленного чиновника, сотрудники консульства, которые выдают паспорта и визы, "замечательно разбираются в правильных и ложных заявлениях".


Как сообщали Українські Новини, Трамп намерен отменить получение американского гражданства по праву рождения. 

Кроме того, США отменили визы полякам

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