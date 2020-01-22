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22 января 2020, среда, 11:20 84
Экономика 2020-01-22T11:20:11+02:00
Українські Новини
СЕТАМ продаст часть кондфабрики АВК в Днипре за 121 млн гривен

СЕТАМ продаст часть кондфабрики АВК в Днипре за 121 млн гривен

Елена Литвин
АВК, Кондитерская фабрика, продажа на аукционе, СЕТАМ
Кондфабрика АВК. Фото: СЕТАМ
Кондфабрика АВК. Фото: СЕТАМ

Государственное предприятие "Система электронных торгов арестованным имуществом" (СЕТАМ) выставило на продажу здания и сооружения частного акционерного общества "Кондитерская фабрика "АВК" г. Днипро" за 120,725 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении "СЕТАМ", передают Українськi Новини.

Согласно ему, на торги выставлено 2 лота по продаже имущества кондфабрики.

Предметом первого лота являются здания и сооружения общей площадью 37,498 тыс. кв. м со стартовой ценой 97,241 млн гривен.

Во 2-м лоте продают здания и сооружения общей площадью 9,93 тыс. кв. м со стартовой ценой 23,48 млн гривен.

Проведение торгов назначено на 20 февраля 2020 года.

Как сообщали Українські Новини, в августе 2019 Хозяйственный суд Донецкой области отсрочил передачу ряда объектов имущества частного акционерного общества "Кондитерская фабрика А.В.К." (Днипро) публичному акционерному обществу "Проминвестбанк" (Киев) до 13 декабря.

В январе 2019 Хозяйственный суд Донецкой области решил взыскать с кондитерской фабрики "АВК" ряд объектов имущества в пользу ПАО "Проминвестбанк" в счет погашения задолженности.

В июне суд взыскал в пользу "Сбербанка" имущество "АВК" (Донецкая область) в счет задолженности по кредитной линии в размере 56,083 млн долларов.

Тем временем Порошенко переписал часть Roshen на своего сына.

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