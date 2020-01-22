Незаконные МАФы будут предупреждать о сносе фирменными наклейками

В Киеве с 21 января вводится новое предупреждение для владельцев незаконных МАФов.

Об этом сообщает Департамент городского благоустройства КГГА у себя на странице.

Департамент городского благоустройства КГГА вместе с КП "Киевблагоустройство" вводят новый способ информирования владельцев временных сооружений, подлежащих демонтажу.

На незаконные киоски инспекторы КП "Киевблагоустройство" будут наклеивать фирменные наклейки. Владельцы временных сооружений в течение суток будут должны предоставить разрешительную документацию, или МАФ будет демонтирован в ближайшее время, предупреждают в КГГА.

Как отмечают, это делается для того, чтобы хозяева киосков успели предоставить всю разрешительную документацию в Департамент городского благоустройства.

Предупреждение о демонтаже. Фото: Facebook

Как сообщали Українські Новини, в октябре 2019 года на Центральном вокзале начался снос киосков с шаурмой и чебуреками. Ранее в Киеве не нашли ни одного законного киоска с шаурмой.

Тем временем в Киеве начали действовать скоростные эвакуаторы Кличко, которые вывозят лишь по 2 машины в сутки, хотя могут грузить по 1 авто в минуту.