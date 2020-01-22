Знаменитой фразе Яценюка "Пуля в лоб"  сегодня исполняется шесть лет

Шесть лет знаменитой фразе "Пуля в лоб" Арсения Яценюка, которую он произнес на сцене Евромайдана в Киеве.

19 января 2014 года Евромайдан от мирного митинга перешел к силовой фазе противостояния с правоохранителями в центре столицы. 22 января были зафиксированы первые смерти, которые перевернули ход событий в Украине.

Вечером 22 января Яценюк озвучил требования оппозиции о прекращении силовых действий со стороны власти в течение 24 часов. Приводим слова Яценюка, которые прозвучали во время Вече на Майдане: "Я с позором жить не буду. Завтра пойдем вместе вперед. Если пуля в лоб, то пуля в лоб. Но честно, справедливо и смело. Сегодня защищаем Майдан. Я говорил публично, на всю страну, сделаю до последней секунды всё, чтобы каждый человек в этой стране сберег свою жизнь. Чтоб наша страна сбереглась, как единое государство. Чтоб наши дети не плакали по своим родителям. Чтоб наши родители не плакали за своими детьми, как уже сегодня плачут. Виктор Янукович, осталось 24 часа! Принимай это решение. Я решение принял. Слава Украине!".

https://www.youtube.com/watch?v=BzqZpl1EZPs" frameborder="0" allowfullscreen>

В социальных сетях уже шесть лет "куля в лоб" не теряет своей актуальности. Со знаменитой фразой создали много мемов, пародий и даже написали песни.

Мем на фразу Яценюка. Фото: facebook.com/Kulyavloba

Мем на фразу "Пуля в лоб" Яценюка Фото: facebook.com/Kulyavloba

Мем на фразу "Пуля в лоб" Яценюка Скришот поста Процишин

Мем на "Пуля в лоб" Скришот поста Александр Цуриф

https://www.youtube.com/watch?v=CuYDUaCkkPo" frameborder="0" allowfullscreen>

https://www.youtube.com/watch?v=_Xy2xxnevQE" frameborder="0" allowfullscreen>

Как сообщали Українські Новини, в мае 2019 Яценюк с фитболом рассмешил соцсети.

В ноябре НАБУ начало расследовать возможную дачу экс-депутатом 6 млн долларов взятки Яценюку.