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21 января 2020, вторник, 15:54 151
Экономика 2020-01-21T15:54:34+02:00
Українські Новини
"Рисоил-Херсон" стал концессионером Херсонского морпорта

"Рисоил-Херсон" стал концессионером Херсонского морпорта

Александр Дмитриенко
Херсонский морпорт, Морпорт, Концессия, Кабмин

ООО "Рисоил-Херсон" выиграл конкурс по передаче в концессию Херсонского морского торгового порта.

Об этом говорится в сообщении Кабинета министров, передают Українськi Новини.

"По результатам концессионного конкурса Херсонского морского порта определен победитель - ООО "Рисоил-Херсон", - говорится в нем.

Компания победила в концессионном конкурсе на имущественный комплекс ГП "Херсонский морской торговый порт", предложив лучшие условия.

Согласно сообщению, предусматривается высокая ставка переменного концессионного платежа (7%), сумма фиксированного концессионного платежа составит 12 млн гривен, а сумма обязательства - почти 300 млн гривен.

ООО "Рисоил-Херсон" - консорциум в составе ООО "Петр Ойл Энд Кемикалс" - 60% (входящая в группу компаний Georgian industrial Group, GIG) и украинского портового оператора АО RISOIL S.A. (Швейцария) - 40%.

Georgian industrial Group является одной из крупнейших промышленных групп Грузии.

Как сообщали Українськi Новини,В 2019 украинские морпорты достигли исторического рекорда перевалки

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