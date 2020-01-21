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21 января 2020, вторник, 14:48 86
Общество 2020-01-21T15:01:11+02:00
Українські Новини
В аэропорту в Нидерландах задержали украинца из-за жесткого обращения с ребенком

В аэропорту в Нидерландах задержали украинца из-за жесткого обращения с ребенком

Ярина Вацяк
Защита детей, Нидерланды, Амстердам, Задержание украинца
Полиция в аэропорту в Нидерландах Фото: Полиция Нидерландов
Полиция в аэропорту в Нидерландах Фото: Полиция Нидерландов

В Нидерландах в аэропорту "Схипхол" неподалеку от Амстердама украинца задержали по подозрению в жестоком обращении с малолетней дочерью.

Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на сообщение полиции Нидерландов.

"47-летнего украинца подозревают в жестоком обращении с дочерью на борту самолета. Мужчина был задержан", - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что отец был задержан после прибытия самолета из Бразилии в местный аэропорт "Схипхол", что в Амстердаме. После этого 3-летнюю девочку, дочь обвиняемого, отправили в специальное учреждение, занимающееся защитой детей.

Как сообщали Українські Новини, в одной из киевских школ озлобленная учительница унижала детей и хамила коллегам.

Заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нежинский заявил, что среди 95 тыс. официально зарегистрированных в министерстве пострадавших от домашнего насилия, которые имеют официальный статус, 10 тыс. мужчин и 763 ребенка. По результатам обращений в call-центры Минсоцполитики, 81 ребенок помещен в учреждения социальной защиты детей, 76 детей помещены в учреждения охраны здоровья и 815 - получили помощь без помещения их в учреждения стационарного пребывания.

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