В аэропорту в Нидерландах задержали украинца из-за жесткого обращения с ребенком

В Нидерландах в аэропорту "Схипхол" неподалеку от Амстердама украинца задержали по подозрению в жестоком обращении с малолетней дочерью.

Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на сообщение полиции Нидерландов.

"47-летнего украинца подозревают в жестоком обращении с дочерью на борту самолета. Мужчина был задержан", - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что отец был задержан после прибытия самолета из Бразилии в местный аэропорт "Схипхол", что в Амстердаме. После этого 3-летнюю девочку, дочь обвиняемого, отправили в специальное учреждение, занимающееся защитой детей.

Как сообщали Українські Новини, в одной из киевских школ озлобленная учительница унижала детей и хамила коллегам.

Заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нежинский заявил, что среди 95 тыс. официально зарегистрированных в министерстве пострадавших от домашнего насилия, которые имеют официальный статус, 10 тыс. мужчин и 763 ребенка. По результатам обращений в call-центры Минсоцполитики, 81 ребенок помещен в учреждения социальной защиты детей, 76 детей помещены в учреждения охраны здоровья и 815 - получили помощь без помещения их в учреждения стационарного пребывания.